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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور بلوك كاجوال

حنان مطاوع
حنان مطاوع
سارة عبد الله

شاركت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت حنان مطاوع بلوك كاجوال، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

وفى سياق آخر، قالت الفنانة حنان مطاوع، فى تصريحات سابقة، إنها تواجه تحديات مستمرة فى مجال التمثيل من أجل تقديم أدوار جيدة للجمهور تليق بها وباسمها وما ترغب فى أن تتركه للجمهور من أرشيف فنى لها.

وأوضحت حنان مطاوع، خلال لقائها فى برنامج «ontheroad»، مع الإعلامى بلال العربى، أنها لا تدرى الوصفة السرية للتواجد فى عدد كبير من الأعمال ذات القيمة الفنية العالية، أو أن تلقى مكانتها التى تستحقها بالتمثيل، قائلة: «أنا لو أعرف الوصفة كنت عملتها من بدرى، هى كومبو ممكن تبقى شلة شبه المنظومة أو إذن إلهي»، ساخرة: «أنا مفتقدة تماما للوصفة هتهالى وأنا اجرب».

حنان مطاوع انستجرام صور حنان مطاوع

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