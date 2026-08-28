دنيا سمير غانم توجه رسالة لبيومي فؤاد في أحدث ظهور

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة للفنان بيومي فؤاد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم: “شكرا جدا للنجم بيومي فؤاد اللي عمره ما اتاخر عني او عن اي حد ودايما واقف جنبنا كلنا فنيا وانسانيا شكرا على كلامك وذوقك ربنا يشفيك ويقومك بألف سلامة ”.

بدأت دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم الاستعدادات النهائية للجزء الثاني من مسلسل «نيللي وشريهان»، تمهيدًا لانطلاق تصوير العمل خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي الجزء الثاني من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، والذي حظي بتفاعل واسع من الجمهور بفضل الأجواء الكوميدية التي جمعت الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم، إلى جانب المواقف والمغامرات التي دارت حولها أحداث العمل.

ويعكف صناع «نيللي وشريهان 2» خلال الفترة الحالية على وضع اللمسات النهائية الخاصة بالعمل، والانتهاء من التحضيرات اللازمة قبل بدء التصوير، المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل.