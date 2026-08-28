قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 هواتف تكشف نشاطها.. ضبط صانعة محتوى بسبب مقاطع خادشة للحياء بالإسكندرية
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات التبت إلى 469 قتيلا.. وتحذير من فيضان جديد
شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل
تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوى في 10 أيام
الصين.. إجلاء 555 سائحا من منطقة التبت بعد انهيار طيني مدمر
«قبل انتهاء المهلة».. «التعليم العالي» تُذكّر طلاب مدارس STEM والنيل بموعد غلق تسجيل الرغبات
متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات
ترامب يضع مضيق هرمز ضمن الأقاليم الأمريكية.. وإيران ترد
سعر عيار 21 في الصاغة الآن
متى يحق للمالك فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر؟.. حالات حددها القانون
صراع داخل اليمين الإسرائيلي.. نتنياهو يضغط على بن غفير وسموتريتش للتوحد
إسرائيل تواجه شبح العطش.. الجفاف يضغط على مصادر المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عاشور يتصدر تريند إكس بعد حفل جدة

تامر عاشور
تامر عاشور
أحمد البهى

تصدر اسم الفنان تامر عاشور مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي «إكس»، بعد ساعات من إحيائه حفلًا غنائيًا في جدة.

واحتل هاشتاج «تامر عاشور في جدة» المركز الـ11 ضمن الأسماء الأكثر رواجًا عبر المنصة.

ومن ناحية آخري يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي في أبوظبي يوم 17 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي جمهوره في أمسية يقدم خلالها مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني.

ومن المنتظر أن يضم الحفل عددًا من أغانيه القديمة، إلى جانب مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد «مراية الحب»، الذي طرحه خلال موسم صيف 2026 وحقق تفاعلًا من جمهوره.

ألبوم تامر عاشور

وطرح تامر عاشور ألبومه يوم 20 يوليو الماضي.

ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، تحمل عددًا من المفاجآت الموسيقية والتعاونات الجديدة، خاصة أن تامر عاشور يُعد من أبرز نجوم الأغنية في العالم العربي، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة تترقب كل أعماله.

ويستعد تامر عاشور خلال الفترة القادمة للتواجد في عدد من الحفلات الضخمة داخل وخارج مصر بعد أن أصبح من أكثر نجوم الوطن العربي طلبا من قبل الجمهور وتشهد حفلاته إقبالا غير عاديا وتنفد التذاكر خلال دقائق من طرحها للجمهور.

تامر عاشور إكس جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

دعاء خسوف القمر

دعاء خسوف القمر وكيفية أداء صلاتها.. ماذا كان يفعل النبي وقت حدوث الظاهرة؟

صلاة الخسوف

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى فجر اليوم الجمعة

خسوف القمر

«قبل شروق الشمس».. التفاصيل والمواعيد الكاملة لمتابعة خسوف القمر فجر الجمعة

ترشيحاتنا

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: الأمواج مضطربة على معظم الشواطئ اليوم والطقس شديد الحرارة

محمد أبوالعباس نقيب العاملين بالنقل والمواصلات والمركبات

نقابة النقل والمواصلات: تكثيف برامج التوعية المهنية والتدريب للعاملين والسائقين

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

بالصور

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

فيديو

القمر يتغير لونه

بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد