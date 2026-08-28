تامر عاشور يتصدر تريند إكس بعد حفل جدة

تصدر اسم الفنان تامر عاشور مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي «إكس»، بعد ساعات من إحيائه حفلًا غنائيًا في جدة.

واحتل هاشتاج «تامر عاشور في جدة» المركز الـ11 ضمن الأسماء الأكثر رواجًا عبر المنصة.

ومن ناحية آخري يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي في أبوظبي يوم 17 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي جمهوره في أمسية يقدم خلالها مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني.

ومن المنتظر أن يضم الحفل عددًا من أغانيه القديمة، إلى جانب مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد «مراية الحب»، الذي طرحه خلال موسم صيف 2026 وحقق تفاعلًا من جمهوره.

ألبوم تامر عاشور

وطرح تامر عاشور ألبومه يوم 20 يوليو الماضي.

ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، تحمل عددًا من المفاجآت الموسيقية والتعاونات الجديدة، خاصة أن تامر عاشور يُعد من أبرز نجوم الأغنية في العالم العربي، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة تترقب كل أعماله.

ويستعد تامر عاشور خلال الفترة القادمة للتواجد في عدد من الحفلات الضخمة داخل وخارج مصر بعد أن أصبح من أكثر نجوم الوطن العربي طلبا من قبل الجمهور وتشهد حفلاته إقبالا غير عاديا وتنفد التذاكر خلال دقائق من طرحها للجمهور.