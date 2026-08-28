بعد 83 يوم تصوير.. أحمد عز يعلن الانتهاء من "الأمير"

أعلن الفنان أحمد عز انتهاء تصوير مسلسل الأمير، الذي يخوض بطولته خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أكثر من 80 يوما من التصوير.

وشارك أحمد عز عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، صورًا من كواليس اليوم الأخير للتصوير، وعلق قائلًا: فركش مسلسل الأمير.





ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم منهم أحمد عز، أمينة خليل، سامي الشيخ، ياسمينا العبد، ومحمد شاهين، والعمل قصة تركي آل الشيخ وتأليف صلاح الجهيني وإخراج ستيفن هوبكنز وإنتاج هيئة الترفيه.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ منذ البداية أن الميزانية الإجمالية لإنتاج 6 حلقات من مسلسل «الأمير» بطولة الفنان أحمد عز تبلغ مليارا و100 مليون جنيه، بما يعادل 21 مليون دولار.