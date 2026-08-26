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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تتراجع عن تغيير مثير للجدل في ميزة “إخفاء بريدي الإلكتروني”

إخفاء بريدي الإلكتروني
إخفاء بريدي الإلكتروني
شيماء عبد المنعم

تراجعت شركة أبل، عن تغيير كانت تخطط لإجرائه على ميزة إخفاء بريدي الإلكتروني Hide My Email، بعدما أثار القرار انتقادات من المستخدمين الذين رأوا أنه قد يقلل من فعالية الأداة المخصصة لتعزيز الخصوصية.

وتتوفر ميزة إخفاء بريدي الإلكتروني لمشتركي iCloud+ المدفوع، حيث تتيح إنشاء عناوين بريد إلكتروني فريدة ومؤقتة يمكن استخدامها عند التسجيل في المواقع والخدمات، بدلا من مشاركة عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي، مع استمرار وصول الرسائل إلى صندوق الوارد الأساسي للمستخدم.

وتكمن إحدى أبرز مزايا الميزة في أن عناوين البريد التي تنشئها أبل لا يمكن للمواقع تمييزها بسهولة عن عناوين مستخدمي أبل العادية التي تنتهي بـ @icloud.com، ومع ذلك، تظل أبل قادرة على تحديد صاحب عنوان البريد المستعار عند طلب ذلك من جهات إنفاذ القانون.

أبل تتراجع عن نطاق @private.icloud.com

كانت أبل قد أعلنت في وقت سابق من العام أنها ستنقل عناوين ميزة إخفاء بريدي الإلكتروني إلى نطاق جديد هو @private.icloud.com، وهو ما أثار مخاوف المستخدمين من أن تتمكن المواقع من التعرف بسهولة على هذه العناوين ورفضها أثناء عمليات التسجيل.

وانتقد مستخدمون التغيير عبر منصات التواصل الاجتماعي ومناقشات “ريديت”، معتبرين أن الانتقال إلى النطاق الجديد قد يقوض الهدف الأساسي من ميزة إخفاء البريد الإلكتروني.

وأكدت أبل، أن عناوين ميزة إخفاء بريدي الإلكتروني “ستظل” تستخدم نطاق @icloud.com، متراجعة بذلك عن خطتها السابقة لنقلها إلى @private.icloud.com.

ولم توضح الشركة أسباب تغيير قرارها، إلا أن جون جروبر، من Daring Fireball، الذي كشف التراجع عن الخطة، قال إن موظفين داخل أبل كانوا يعترضون على التغيير منذ البداية.

ثغرة سابقة كشفت عناوين البريد الحقيقية


ويأتي تراجع أبل بعد مشكلة أمنية سابقة في الميزة، إذ كشفت تقارير عن وجود خلل في ميزة إخفاء بريدي الإلكتروني أدى إلى تسريب عناوين البريد الإلكتروني الحقيقية لبعض المستخدمين.

وكان موقع 404 Media قد أفاد في وقت سابق من العام بأن الرسائل التي يتم رفضها باعتبارها رسائل مزعجة Spam كانت تكشف عنوان البريد الحقيقي المرتبط بالعنوان المستعار.

وبحسب التقرير، كانت أبل قد أبلغت بالخلل قبل أكثر من عام من إصلاحه، ما أضاف مزيدا من الجدل حول آلية عمل ميزة الخصوصية.

إخفاء بريدي الإلكتروني أبل عناوين البريد الإلكتروني

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