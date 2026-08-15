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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

15 % من المشتريات الخارجية.. أبل تكشف عن خطتها المثيرة للجدل

متجر التطبيقات آب ستور
متجر التطبيقات آب ستور
شيماء عبد المنعم

قدمت شركة أبل، مقترحا بشأن العمولات التي تعتزم فرضها على المشتريات التي تتم عبر روابط خارجية داخل التطبيقات على أجهزتها العاملة بنظام iOS، وذلك بعد محاولتها دون جدوى تأجيل البت في الأمر.

وفي مذكرة جديدة قدمتها إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، اقترحت أبل فرض عمولة بنسبة 15% على التطبيقات العادية، مع خفض إضافي للمطورين المشاركين في بعض برامج الشركة الخاصة.

وبموجب الهيكل المقترح، سيدفع مطورو الشركات الصغيرة عمولة قدرها 5% على المدفوعات، بينما ستبلغ العمولة 10% للمطورين المشاركين في برامج شركاء الفيديو وبرنامج شركاء الأخبار وبرنامج شركاء التطبيقات الصغيرة، كما تقترح أبل خفض عمولة تجديد الاشتراكات إلى 10%، وفقا لما ورد في المذكرة المقدمة للمحكمة.

وتخوض أبل منذ سنوات نزاعا قضائيا مع شركة Epic Games بشأن سياسات متجر التطبيقات آب ستور، التي تتهمها Epic بأنها مناهضة للمنافسة، لا سيما فيما يتعلق بالعمولات المفروضة على المطورين. 

وكانت أبل قد حاولت تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة بشأن هيكل العمولات الجديد.

 متجر التطبيقات آب ستور

وجادلت أبل بأن إجراءات المحكمة الأدنى كان ينبغي أن تنتظر إلى حين إصدار المحكمة العليا الأمريكية حكمها في مسألة أخرى مرتبطة بالقضية، تتعلق بما إذا كانت الشركة قد انتهكت أمرا قضائيا عندما فرضت عمولة جديدة بنسبة 27% على المشتريات التي تتم عبر الروابط الخارجية، إلى جانب قواعد تقيد الطريقة التي يمكن للمطورين من خلالها عرض تلك الروابط للمستخدمين.

لكن المحكمة العليا الأمريكية رفضت، الخميس، طلب أبل تعليق الإجراءات أمام المحكمة الأدنى، ما دفع الشركة إلى الكشف عن هيكل العمولات الذي تقترحه.

وتتمسك أبل بموقفها القائل إن من حقها فرض رسوم على المشتريات التي يجريها المستخدمون داخل التطبيقات على أجهزتها، باعتبار أن هذه الرسوم تساعدها على استرداد استثماراتها في الأدوات والتقنيات والخدمات اللازمة لتشغيل متجر التطبيقات والحفاظ على منظومة البرمجيات الخاصة بها.

كما قارنت الشركة رسومها المقترحة على المشتريات عبر الروابط الخارجية بالرسوم التي تفرضها منصة جوجل بلاي، مشيرة إلى أن متجر جوجل يفرض عمولة بنسبة 20% على التطبيقات العادية، و15% على التطبيقات المشاركة في برامج خاصة، و10% على تجديد الاشتراكات، لافتة إلى أن Epic Games سبق أن وافقت على هذه المعدلات.

أبل عمولات آبل عمولة جديدة

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