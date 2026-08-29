صاحب زوجها.. ضبط شخص تعدى على سيدة بالسب والضرب في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو وصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص بقيامه بالتعدى على سيدة بالسب والضرب بالإسكندرية.



بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل)، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 25 / الجارى وحال مقابلتها لأحد الأشخاص "أحد معارف زوجها" بدائرة قسم شرطة سيدى جابر ، وطلبها منه التوسط فى حل الخلافات القائمة بينها وبين زوجها ورفضه ذلك حدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها "بسحجات بالرأس".

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وإتهم الشاكية بالتعدى عليه بالسب والضرب بدون مبرر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين .. وتولت النيابة العامة التحقيق.









