آبل تستعد لحدث استثنائي.. ماذا ستكشف في 9 سبتمبر؟

أعلنت شركة آبل أنها ستعقد فعالية خاصة يوم الأربعاء 9 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، وسط توقعات واسعة بأن تكشف الشركة خلال الحدث عن مجموعة من المنتجات الجديدة، أبرزها iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخ الشركة.

ومن المتوقع أيضا أن تتضمن الفعالية عددا من منتجات آبل الأخرى، من بينها ساعة Watch Series 12 مع خيار هيكل من السيراميك، وWatch Ultra 4، بالإضافة إلى الجيل الجديد من سماعات AirPods 5 بإصدارات تدعم إلغاء الضوضاء النشط وأخرى من دونه.

أبرز المنتجات المتوقع الكشف عنها



- iPhone 18 Pro: من المنتظر أن يأتي الهاتف بشريحة A20 Pro، مع جزيرة ديناميكية أصغر حجما، وتصميم مبسط لزر Camera Control، إلى جانب خيار جديد للون Dark Cherry، فضلا عن تحسينات أخرى.

- iPhone 18 Pro Max: سيحصل الإصدار الأكبر على معظم المزايا المتوقعة في iPhone 18 Pro، إلا أنه قد يكون أكثر سماكة قليلا نتيجة استخدام بطارية أكبر، وتشير التسريبات كذلك إلى إمكانية تزويده بكاميرا ذات فتحة عدسة متغيرة، قد تكون حصرية لهذا الطراز هذا العام.

- iPhone Ultra القابل للطي: تستعد آبل، وفقا للتوقعات، للكشف عن أول آيفون قابل للطي، والذي قد يحمل اسم iPhone Ultra، والذي من المتوقع أن يضم شاشة داخلية بحجم 7.7 بوصة وشاشة خارجية بحجم 5.3 بوصة، مع كاميرتين خلفيتين وكاميرا أمامية واحدة.

iPhone Ultra

وقد تتخلى آبل في الهاتف القابل للطي عن تقنية Face ID لصالح زر تشغيل مزود بمستشعر Touch ID، كما يتوقع أن يحصل نظام iOS 27 على واجهة وتجربة استخدام مخصصة للهاتف القابل للطي، بما يسمح بتشغيل التطبيقات جنبا إلى جنب وتوفير إمكانات تعدد مهام تشبه تلك الموجودة على أجهزة آيباد.

- ساعة آبل Watch Series 12: من المتوقع أن تأتي الساعة بشريحة S11 أو إصدار أحدث، إلى جانب تحسينات في عمر البطارية وتتبع اللياقة البدنية، مع إمكانية توفير خيار جديد لهيكل مصنوع من السيراميك.

- ساعة آبل Watch Ultra 4: قد تحصل الساعة على شريحة أسرع من S11، وتحسينات في تتبع اللياقة البدنية، إلى جانب مزايا إضافية للاتصال عبر الأقمار الصناعية في Apple Watch Ultra 3 والإصدارات الأحدث، مثل استخدام خرائط Apple عبر الأقمار الصناعية، وإرسال واستقبال الصور من خلال تطبيق Messages عبر الأقمار الصناعية، وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن إضافة Touch ID، إلا أن هذه الميزة تبدو مستبعدة حاليا.

- AirPods 5: من المتوقع أن تكشف آبل عن طرازين جديدين من AirPods 5، أحدهما يدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC، بينما يأتي الآخر من دونها.

منتجات أخرى قد تكشف عنها آبل



رغم أن معظم المنتجات التالية تبدو أقرب إلى الإعلان عنها خلال أكتوبر، فإن هناك احتمالا لظهور بعضها ضمن فعالية سبتمبر:

- iPad mini: قد يحصل على شريحة A19 Pro أو A20 Pro، وشاشة OLED، ونظام مكبرات صوت يعتمد على الاهتزاز، إلى جانب تصميم مقاوم للماء.



- iMac: من المتوقع أن يأتي بشريحة M6 وخيارات ألوان جديدة.

MacBook Pro بقياس 14 بوصة: قد تكشف آبل عن إصدار أساسي جديد مزود بشريحة M6.



- MacBook Ultra: تشير التوقعات إلى إعادة تصميم كبيرة لأجهزة MacBook Pro في أواخر 2026 أو أوائل 2027، مع شرائح M5 Pro وM5 Max، وشاشة OLED، ودعم اللمس، والجزيرة الديناميكية وتصميم أنحف، وقد يحمل الجهاز اسم MacBook Ultra، مع نظام macOS 27 بواجهة محسنة للاستخدام باللمس.



- Apple TV: قد يحصل على مجموعة من المزايا الجديدة، تشمل شريحة A17 Pro أو أحدث، ورفع ذاكرة الوصول العشوائي إلى 8 جيجابايت لدعم Apple Intelligence، وتكاملا مع Siri المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشريحة N1 من تصميم آبل مع دعم Wi-Fi 7، إضافة إلى إصدار محدث من Siri Remote.



- HomePod mini: قد يأتي بشريحة أحدث مع دعم Siri بالذكاء الاصطناعي، وتحسينات في جودة الصوت، وشريحة N1 مع دعم Wi-Fi 7، وشريحة Ultra Wideband من الجيل الثاني، إلى جانب خيارات ألوان جديدة محتملة، من بينها الأحمر.

- Home Hub: قد تكشف آبل عن جهاز جديد مخصص للتحكم بالمنزل الذكي، مزود بـSiri المدعومة بالذكاء الاصطناعي وشاشة مربعة يتراوح حجمها بين 6 و7 بوصات، وشريحة A18 لدعم Apple Intelligence ومكالمات FaceTime وغيرها من المزايا.

ومن المتوقع أن يتوفر الجهاز بإصدار يوضع على الطاولة مع قاعدة تحتوي على مكبر صوت، وآخر مخصص للتثبيت على الحائط.