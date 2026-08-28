مفتي الديار الهندية يدعو لتكثيف الجهود الإغاثية لتقديمها لضحايا السيول في نيبال

أعرب مفتي الديار الهندية الشيخ أبو بكر أحمد عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، قيادةً وشعبًا، وإلى أسر ضحايا السيول الجارفة والانهيارات الأرضية المدمرة التي شهدتها مناطق من البلاد، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، فضلًا عن إصابة وفقدان ونزوح آلاف الأشخاص، وتدمير عدد من القرى والمناطق السكنية.

مفتي الديار الهندية يعزي نيبال في ضحايا السيول والانهيارات

وأكد تضامنه الكامل مع الشعب النيبالي في هذا المصاب الأليم، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه لما خلّفته هذه الكارثة الطبيعية من خسائر بشرية ومادية، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما دعا مفتي الديار الهندية إلى تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية، ومساندة فرق الإنقاذ في أداء مهامها، وبذل أقصى الجهود للوصول إلى المفقودين والعالقين، وإنقاذ من يمكن إنقاذه، وتوفير المأوى والغذاء والدواء للمتضررين والنازحين.

وناشد سماحته المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والإغاثية، وكل الجهات القادرة على تقديم العون، المبادرة العاجلة إلى مد جسور الإغاثة وتقديم الدعم اللازم للشعب النيبالي، مؤكدًا أن الوقوف إلى جانب المتضررين في أوقات الكوارث واجب إنساني يجسد قيم الرحمة والتكافل والتضامن بين الشعوب.

وفي ختام رسالته، تقدّم مفتي الديار الهندية بخالص المواساة إلى أسر الضحايا وإلى الشعب النيبالي، سائلاً الله تعالى أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يكتب السلامة والنجاة للمفقودين والعالقين، وأن يحفظ نيبال وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يلطف بالبشرية جمعاء، ويقي العالم شرّ الكوارث والنوازل.