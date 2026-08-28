للانتقام من والدها .. القبض على ربة منزل في إنهاء حياة رضيعتها بملوي

كشفت الأجهزة الأمنية بالمنيا ملابسات العثور على جثمان طفلة تبلغ من العمر عامين بمدينة ملوي جنوب المحافظة، بعد ما تبين وجود شبهة جنائية حول ظروف وفاتها، وأظهرت التحريات الأولية تورط والدة الطفلة في ارتكاب الواقعة.

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بدأت تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر عامين متوفاة، حيث كشفت المعاينة والفحوص الأولية عن وجود شبهة جنائية حول ظروف الوفاة.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤول عنها، مع الاستماع إلى أقوال أفراد أسرة الطفلة والمحيطين بها، وفحص جميع الظروف والملابسات المرتبطة بالحادث.

وتوصلت التحريات الأولية إلى الاشتباه في تورط والدة الطفلة في إنهاء حياتها، وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها واقتيادها للتحقيق.

وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، أقرت - وفقًا لما ورد في محضر الشرطة - بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أنها كتمت أنفاس طفلتها بيدها حتى فارقت الحياة.

وأفادت التحريات الأولية بأن المتهمة بررت ارتكاب الواقعة برغبتها في الانتقام من والد الطفلة، بسبب خلافات بينهما من بينها رفضه الاعتراف بالطفلة وتوثيق زواجهما رسميًا امام الجهات الرسمية ، بحسب ما جاء في أقوالها أمام جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

