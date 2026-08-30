أمازون تطلق تخفيضات كبرى على أجهزة آبل تشمل Mac mini M6 وAirPods

طرحت منصة "أمازون" (Amazon) ومتاجر التجزئة المعتمدة موجة تخفيضات سعرية واسعة النطاق على أجهزة شركة "آبل" (Apple)، تزامناً مع عروض عطلة نهاية الأسبوع وموسم التخفيضات الأمريكي لعام 2026، شملت الخصومات الأولى على حواسيب "Mac mini" الجديدة بمعالجات M6، وتخفيضات قياسية على سماعات "AirPods Pro 3" وأجهزة التتبع "AirTag 2"، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع 9to5Mac التقني.

الخصومات الأولى على حواسيب Mac mini بمعالجات M6 وM5 Pro

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب جاستن كان، أن العروض وفرت أول تخفيضات سعرية مباشرة على أجهزة Mac mini المكتبية لعام 2026 التي أطلقتها آبل مؤخراً؛ حيث هبط سعر طراز M6 المزود بذاكرة 16 جيجابايت وسعة 256 جيجابايت إلى 880 دولاراً بدلاً من 899 دولاراً، وانخفض طراز 16 جيجابايت مع سعة 512 جيجابايت إلى 1070 دولاراً بدلاً من 1099 دولاراً، بينما يتوفر طراز 24 جيجابايت بسعر 1299 دولاراً.

كما شملت الخصومات الطراز الاحترافي المزود بمعالج M5 Pro مع ذاكرة 24 جيجابايت وسعة 512 جيجابايت ليباع بسعر 1670 دولاراً مقارنة بسعره الرسمي البالغ 1699 دولاراً.

تخفيضات قياسية على سماعات AirPods

أشار المصدر إلى تسجيل أسعار منخفضة غير مسبوقة لملحقات آبل الصوتية وأجهزة التتبع؛ حيث انخفض سعر سماعات "AirPods Pro 3" بمقدار 50 دولاراً لتباع بسعر 200 دولار بدلاً من 249 دولاراً، وتراجعت سماعات "AirPods 4" إلى 99 دولاراً بدلاً من 129 دولاراً (مع توفرها بـ 79 دولاراً في قسم المنتجات المجددة).

كما حققت حزمة أجهزة التتبع "AirTag 2" المكونة من أربع قطع سعراً قياسياً جديداً عند 80 دولاراً بدلاً من 99 دولاراً (أي بواقع 20 دولاراً للقطعة الواحدة)، مع هبوط سعر القطعة الفردية إلى 24 دولاراً بدلاً من 29 دولاراً، وتراجع سعر ساعة "Apple Watch SE 3" مقاس 44 ملم باللون الليلي إلى 200 دولار بدلاً من 280 دولاراً.

عروض هواتف iPhone 17 Pro وأجهزة Mac

بيّن تقرير موقع 9to5Mac أن هواتف "iPhone 17 Pro" ضمن فئة "Renewed Premium" المعتمدة مع ضمان لمدة عام وبطارية تفوق 90%، شهدت خصومات تصل إلى 290 دولاراً؛ حيث هبط سعر نسخة 1 تيرابايت بألوان البرتقالي الكوني والأزرق العميق والفضي إلى نحو 1208 و1215 دولاراً بدلاً من 1499 دولاراً، ونسخة 512 جيجابايت إلى نحو 1166 دولاراً بدلاً من 1299 دولاراً.

وتضمن المتجر المجدد الرسمي لآبل تخفيضات لحواسيب "MacBook Pro" مقاس 16 بوصة بمعالج M5 Pro بسعر 2549 دولاراً، وحواسيب "MacBook Neo" بسعر يبدأ من 599 دولاراً، وشاشات "Studio Display XDR" بسعر يبدأ من 2799 دولاراً.

حسومات الملحقات والبطاريات الذكية لمنظومة آبل

ذكر التقرير أن العروض شملت تخفيض بطارية "Apple MagSafe" الرسمية بنسبة 40% للحالة الجديدة و60% للنسخ المعاد بيعها لتصل إلى 39 دولاراً، فضلاً عن حزمة خصومات موسعة على شواحن "Anker Prime" الذكية ومحطات الشحن متعددة المنافذ، وأجهزة تنظيم الحرارة وكاميرات المراقبة المنزلية ا