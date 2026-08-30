قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس غضب نجم الأهلي بعد مواجهة زد.. تفاصيل
نتنياهو يدين الأعمال الإجرامية للمستوطنين ويطالب باعتقالهم
افتحي إحنا الدليفري.. تفاصيل حبس مقتحمي شقة سيدة أجنبية بالبساتين
مصر تراهن على الدواجن والبتلو.. 200 مليار جنيه استثمارات داجنة و600 ألف طن لحوم حمراء
انطلاق منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري
رياح محملة بالأتربة .. الأرصاد تكشف موعد انتهاء ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط
بعد انتهاء الإجازة .. سعر الدولار اليوم
تركيا تهاجم إسرائيل: تمارس دعاية نازية.. والاتهامات ضد أردوغان أكاذيب
خفض هائل.. تصريح غريب لرئيسة فنزويلا حول صفقة 100 عام مع ترامب
موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي وسموحة
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدخل التنفيذ في أكتوبر.. حالات التصالح وضوابط التسوية
%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أمازون تطلق تخفيضات كبرى على أجهزة آبل تشمل Mac mini M6 وAirPods

أمازون
أمازون
احمد الشريف

طرحت منصة "أمازون" (Amazon) ومتاجر التجزئة المعتمدة موجة تخفيضات سعرية واسعة النطاق على أجهزة شركة "آبل" (Apple)، تزامناً مع عروض عطلة نهاية الأسبوع وموسم التخفيضات الأمريكي لعام 2026، شملت الخصومات الأولى على حواسيب "Mac mini" الجديدة بمعالجات M6، وتخفيضات قياسية على سماعات "AirPods Pro 3" وأجهزة التتبع "AirTag 2"، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع 9to5Mac التقني.

الخصومات الأولى على حواسيب Mac mini بمعالجات M6 وM5 Pro
أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب جاستن كان، أن العروض وفرت أول تخفيضات سعرية مباشرة على أجهزة Mac mini المكتبية لعام 2026 التي أطلقتها آبل مؤخراً؛ حيث هبط سعر طراز M6 المزود بذاكرة 16 جيجابايت وسعة 256 جيجابايت إلى 880 دولاراً بدلاً من 899 دولاراً، وانخفض طراز 16 جيجابايت مع سعة 512 جيجابايت إلى 1070 دولاراً بدلاً من 1099 دولاراً، بينما يتوفر طراز 24 جيجابايت بسعر 1299 دولاراً. 

كما شملت الخصومات الطراز الاحترافي المزود بمعالج M5 Pro مع ذاكرة 24 جيجابايت وسعة 512 جيجابايت ليباع بسعر 1670 دولاراً مقارنة بسعره الرسمي البالغ 1699 دولاراً.

تخفيضات قياسية على سماعات AirPods 

أشار المصدر إلى تسجيل أسعار منخفضة غير مسبوقة لملحقات آبل الصوتية وأجهزة التتبع؛ حيث انخفض سعر سماعات "AirPods Pro 3" بمقدار 50 دولاراً لتباع بسعر 200 دولار بدلاً من 249 دولاراً، وتراجعت سماعات "AirPods 4" إلى 99 دولاراً بدلاً من 129 دولاراً (مع توفرها بـ 79 دولاراً في قسم المنتجات المجددة). 

كما حققت حزمة أجهزة التتبع "AirTag 2" المكونة من أربع قطع سعراً قياسياً جديداً عند 80 دولاراً بدلاً من 99 دولاراً (أي بواقع 20 دولاراً للقطعة الواحدة)، مع هبوط سعر القطعة الفردية إلى 24 دولاراً بدلاً من 29 دولاراً، وتراجع سعر ساعة "Apple Watch SE 3" مقاس 44 ملم باللون الليلي إلى 200 دولار بدلاً من 280 دولاراً.

عروض هواتف iPhone 17 Pro وأجهزة Mac 

بيّن تقرير موقع 9to5Mac أن هواتف "iPhone 17 Pro" ضمن فئة "Renewed Premium" المعتمدة مع ضمان لمدة عام وبطارية تفوق 90%، شهدت خصومات تصل إلى 290 دولاراً؛ حيث هبط سعر نسخة 1 تيرابايت بألوان البرتقالي الكوني والأزرق العميق والفضي إلى نحو 1208 و1215 دولاراً بدلاً من 1499 دولاراً، ونسخة 512 جيجابايت إلى نحو 1166 دولاراً بدلاً من 1299 دولاراً. 

وتضمن المتجر المجدد الرسمي لآبل تخفيضات لحواسيب "MacBook Pro" مقاس 16 بوصة بمعالج M5 Pro بسعر 2549 دولاراً، وحواسيب "MacBook Neo" بسعر يبدأ من 599 دولاراً، وشاشات "Studio Display XDR" بسعر يبدأ من 2799 دولاراً.

حسومات الملحقات والبطاريات الذكية لمنظومة آبل

ذكر التقرير أن العروض شملت تخفيض بطارية "Apple MagSafe" الرسمية بنسبة 40% للحالة الجديدة و60% للنسخ المعاد بيعها لتصل إلى 39 دولاراً، فضلاً عن حزمة خصومات موسعة على شواحن "Anker Prime" الذكية ومحطات الشحن متعددة المنافذ، وأجهزة تنظيم الحرارة وكاميرات المراقبة المنزلية ا

أمازون Amazon Apple آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة رسميًا يوم جمعة.. انطلاق التوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

ايتن عامر

الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

أرشيفية

«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

سعر الذهب

نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

المتهم

سيب الأوردر جوه السوبر ماركت | سقوط بطل حادث النصب الصادم في المنيل

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ورابطها وتفاصيلها|ماذا أعلنت التعليم؟

سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك..

انخفاض يصل لـ70 قرشًا.. سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك

سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. الأخضر بكام النهارده؟

سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. الأخضر بكام النهاردة؟

ترشيحاتنا

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

بالصور

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فستان أنيق.. درة تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

إطلالة صيفية.. هند صبري تستعرض رشاقتها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

200 سيارة روبوتية في 2026‏.. موسكو توسع تجارب التاكسي ذاتي القيادة

التاكسي ذاتي القيادة
التاكسي ذاتي القيادة
التاكسي ذاتي القيادة

فيديو

الإعلامي أحمد موسى

في فترة النقاهة.. نشأت الديهي يطمئن الجمهور على صحة أحمد موسى

السيارة Olinia Uno

المكسيك تدخل سباق السيارات الكهربائية.. Olinia Uno بسعر يبدأ من 150 ألف بيزو

أحمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد