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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطة آبل تثير الحيرة .. غموض بموعد بدء الحجز المسبق لهواتف iPhone 18 Pro القادمة

آبل
آبل
احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية متضاربة نشرها موقع AppleInsider عن غموض يحيط بالموعد والتوقيت الدقيق لبدء الحجز والطلب المسبق لهواتف "iPhone 18 Pro" وأول هاتف قابل للطي "iPhone Ultra" من شركة "آبل" (Apple)، في ظل ترجيحات بتأجيل فتح باب الشراء إلى يوم السبت لتفادي مصادفة تاريخ 11 سبتمبر.

السوابق التاريخية لآبل وموعد مؤتمر 9 سبتمبر

أوضح التقرير، الذي أعدته المحررة أمبر نيلي، أن شركة آبل حددت رسمياً موعد مؤتمرها السنوي يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026 للكشف عن عائلة iPhone 18 Pro وهاتف iPhone Ultra المطوي. 

وبين المصدر أن آبل تفتح عادةً باب الطلبات المسبقة في يوم الجمعة الذي يلي المؤتمر مباشرة، إلا أن هناك استثناءً تاريخياً ثابتاً تلجأ إليه الشركة عندما يصادف ذلك اليوم تاريخ 11 سبتمبر، وهو ما حدث عام 2015 عند الإعلان عن هاتفي "iPhone 6s" و"iPhone 6s Plus" يوم الأربعاء 9 سبتمبر، حيث تم إرجاء فتح باب الحجز المسبق حينها إلى يوم السبت 12 سبتمبر احتراماً للمناسبة الوطنية الأمريكية.

تسريبات موقع Macwelt وتغيير توقيت انطلاق الحجز

أشار المصدر إلى أن تسريبات نقلها موقع "Macwelt" الألماني أفادت بأن آبل ستكرر السيناريو نفسه هذا العام وتفتح باب الطلبات المسبقة يوم السبت 12 سبتمبر، مع احتمال تطبيق تعديل زمني مفاجئ لفتح النظام عند الساعة 12:01 بعد منتصف الليل بتوقيت المحيط الهادئ (PT)، بدلاً من الموعد الصباحي المعتاد في السنوات الأخيرة عند الخامسة صباحاً بتوقيت كاليفورنيا (الثامنة صباحاً بالتوقيت الشرقي ET). 

ويعني هذا التغيير أن المشترين في الساحل الشرقي للولايات المتحدة سيتعين عليهم إتمام الحجز في تمام الساعة 3:01 فجراً (والثانية فجراً في شيكاغو)، وهو ما يشكل توقيتاً غير مريح لقطاع واسع من المستهلكين الراغبين في اقتناء هاتف iPhone Ultra الذي سيتوفر بكميات أولية محدودة للغاية.

تعليمات شركات الاتصالات الأمريكية وترقب الإعلان الرسمي

واوضح تقرير موقع AppleInsider في المقابل، نقلاً عن مصادر داخل إحدى كبرى شركات الاتصالات الأمريكية، أن الموظفين تلقوا تعليمات بالاستعداد صباح يوم الجمعة 11 سبتمبر مع رفض طلبات الإجازات لتلك الفترة تحسباً لبدء المبيعات.

ولفت التقرير إلى أن جداول شركات الاتصالات شهدت أخطاءً في سنوات سابقة واضطرت لتعديل خططها عقب الإعلان الرسمي من آبل، مؤكداً أن الحسم النهائي لموعد وتوقيت فتح باب الطلب المسبق سيُعلن رسمياً على لسان مسؤولي آبل خلال فعاليات المؤتمر في 9 سبتمبر.

تحديات المخزون وتأثير موعد الحجز على المبيعات

ذكرت المصادر التقنية أن حسم موعد فتح باب الحجز المسبق يكتسب أهمية بالغة هذا العام للمستهلكين ومتاجر التجزئة حول العالم، بالنظر إلى الترقب العالمي لهاتف آبل المطوي الأول وتوقعات الإقبال الكثيف على هواتف iPhone 18 Pro، مما يجعل التوقيت الدقيق عاملاً حاسماً في سرعة حجز الأجهزة وتفادي تأخر مواعيد التسليم في الدفعات الأولى.

آبل iPhone Ultra Apple

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