فوربس تتوقع الإعلان عن حدث iPhone 18 Pro في 26 أغسطس وطرحه في 18 سبتمبر

توقعت تقارير تحليلية، استنادًا إلى الأنماط التاريخية لشركة آبل، أن يتم الإعلان عن موعد المؤتمر الخاص بكشف هواتف iPhone 18 Pro في 26 أغسطس الجاري، على أن يعقد الحدث في 9 سبتمبر، مع بدء الطلبات المسبقة في 11 سبتمبر والطرح الرسمي في 18 سبتمبر، وفقًا لما ذكرته مجلة فوربس .

ترجيح موعد 9 سبتمبر للمؤتمر الرئيسي

أشار التقرير، الذي أعده الكاتب ديفيد فيلان، إلى أن تاريخ 9 سبتمبر (الأربعاء) هو الأكثر ترجيحًا لإقامة المؤتمر الخاص، وذلك استنادًا إلى نمط آبل التاريخي في تجنب إقامة الأحداث في اليوم التالي مباشرة لعطلة عيد العمل (Labor Day) التي تصادف 7 سبتمبر .

وأوضح أن المحلل مارك جورمان من بلومبرج كان يرجح تاريخ 8 سبتمبر (الثلاثاء)، لكنه عدّل رأيه لاحقًا ليؤيد الأربعاء 9 سبتمبر، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ يحافظ على "فترة سفر عمل" مناسبة للحضور، وهو ما تلتزم به آبل عادةً .

توقعات بالإعلان عن موعد الحدث في 26 أغسطس

ذكر التقرير أن آبل كانت تعلن سابقًا عن موعد مؤتمرها قبل أسبوع واحد، لكنها في السنوات الأخيرة (منذ 2022) تتبع نمط الإعلان قبل أسبوعين بالضبط .

وبما أن الحدث المتوقع في 9 سبتمبر، فإن الإعلان عنه سيكون في 26 أغسطس (الأربعاء)، وهو تاريخ يراعي أيضًا معرض IFA التقني الكبير في برلين الذي يُقام في مطلع سبتمبر، إذ تحرص آبل على الإعلان قبل انطلاقه .

مواعيد الطلبات المسبقة والمراجعات الأولى

بناءً على تاريخ 9 سبتمبر، توقعت فوربس أن تبدأ الطلبات المسبقة لهواتف iPhone 18 Pro في 11 سبتمبر (الجمعة)، وهو الموعد المعتاد الذي يسبق الطرح بعشرة أيام .

كما رجح التقرير أن تظهر أولى المراجعات الصحفية للهواتف في 16 سبتمبر (الأربعاء)، قبل يومين من الطرح، مع إمكانية أن تكون في 17 سبتمبر إذا تأخر الجدول الزمني .

موعد طرح iPhone 18 Pro للبيع وغموض حول الهاتف القابل للطي

أشار التقرير إلى أن الطرح الرسمي لهواتف iPhone 18 Pro سيكون في 18 سبتمبر (الجمعة) .

لكنه أضاف أن هناك علامة استفهام حول موعد طرح هاتف آبل القابل للطي المنتظر (iPhone Ultra)، حيث قد يُطلق في وقت لاحق، كما حدث مع iPhone X في 2017، مما يعني أن موعد طرحه وطلباته المسبقة قد يختلفان عن الطرازات الأخرى .

توقعات حول شكل المؤتمر وجهًا لوجه

تناول التقرير احتمال عودة المؤتمر إلى شكله الحضوري المباشر، مشيرًا إلى تصريحات جورمان حول استعدادات آبل "لفعالية آيفون شخصيًا" .

لكن الكاتب رجح أن يظل المؤتمر مسجلاً مسبقًا للحفاظ على الاحترافية وتجنب الأخطاء الحية، مع إمكانية وجود حضور شخصي لـ1000 شخص في مسرح ستيف جوبز، كما قد يُجري الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس بعض التعديلات الطفيفة مع الحرص على استمرارية الأسلوب الذي اتبعه تيم كوك في المؤتمرات السابقة .