تسريبات تكشف انفراد هاتف iPhone 18 Pro Max بكاميرا ذات فتحة عدسة متغيرة

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن توجه شركة "آبل" (Apple) الأمريكية لتزويد هاتفها الرائد القادم "iPhone 18 Pro Max" بترقية حصرية في منظومة التصوير عبر إضافة كاميرا رئيسية ذات فتحة عدسة متغيرة (Variable Aperture)، مع استبعاد الطراز الأصغر "iPhone 18 Pro" من هذه التقنية المتقدمة، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع MacRumors نقلاً عن المسرب التقني الشهير "Ice Universe" عبر منصة "ويبو".

تفاصيل فتحة العدسة المتغيرة ومستشعر سوني الجديد

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب تيم هاردويك، أن الشائعات المتداولة منذ عام 2024 كانت تفيد بعزم آبل إدراج فتحة العدسة المتغيرة في كلا الهاتفين ضمن فئة "برو"، إلا أن التسريبات الأخيرة أكدت انفراد طراز "Pro Max" الأكبر حجماً بها.

وتتطابق هذه المعلومات مع وثائق تقنية مسربة في يونيو الماضي من شركة "تاتا إلكترونيكس" (Tata Electronics)، وهي إحدى الشركات الموردة لآبل، والتي أظهرت اعتماد هاتف "iPhone 18 Pro Max" على مستشعر تصوير جديد من شركة سوني يحمل اسم "Sony IMX905" يدعم التحكم الميكانيكي في فتحة العدسة.

الفارق التقني عن الأجيال السابقة ومزايا التصوير المتقدم

أشار المصدر إلى أن شركة آبل لم يسبق لها إطلاق أي هاتف آيفون بفتحة عدسة متغيرة؛ حيث اعتمدت الكاميرا الرئيسية في هواتف "iPhone 14 Pro" وصولاً إلى "iPhone 17 Pro" على فتحة عدسة ثابتة بقياس ƒ/1.78 تظل مفتوحة بالكامل في كافة ظروف التصوير.

وتتيح فتحة العدسة المتغيرة للمستخدمين محاكاة تجربة الكاميرات الاحترافية (DSLR) عبر التحكم الدقيق في كمية الضوء الداخلة للمستشعر، وتعديل عمق المجال (Depth of Field) لإنتاج لقطات أكثر حدة وتفصيلاً مع تأثير عزل خلفي طبيعي دون الاعتماد الكلي على المعالجة البرمجية.

استراتيجية التمايز بين طرازي برو وتفاصيل الأبعاد

بيّن تقرير موقع MacRumors أن آخر مرة ميزت فيها آبل طراز "برو ماكس" كانت في سلسلة "iPhone 15 Pro"، عندما زودت هاتف "Max" بعدسة التقريب الخماسية (Tetraprism) وحرمت منها الهاتف الأصغر.

ونقل التقرير تصريح المسرب الصيني الذي قال فيه: "يبدو أنه حتى آبل لا تستطيع الهروب من حقيقة أن الحصول على أفضل تجربة تصوير مطلقة يتطلب التعايش مع هاتف بوزن ثقيل يشبه قالب الطوب".

وتفيد التسريبات بأن الهاتفين سيتطابقان في باقي المواصفات الأساسية، مع زيادة ملحوظة في أبعاد ووزن طراز "Max".

موعد الإعلان الرسمي والمنتجات المرافقة

ذكرت المصادر التقنية أن شركة آبل تستعد للكشف رسمياً عن سلسلة هواتف "iPhone 18 Pro" خلال مؤتمرها السنوي المقرر عقده الشهر المقبل، حيث سيشهد الحدث إلى جانب الهواتف الرائدة الإعلان عن أول هاتف ذكي قابل للطي في تاريخ الشركة تحت اسم "iPhone Ultra".