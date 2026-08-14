آبل تُرسل تنبيهات دفع للمستخدمين المستهدفين بهجمات برامج التجسس

أرسلت شركة آبل دفعة جديدة من الإشعارات الأمنية للعملاء الذين يشتبه في استهدافهم ببرامج تجسس قادرة على اختراق أجهزتهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية المستخدمين من هجمات القراصنة المدعومة من الحكومات، وفقًا لما ذكرته مجلة "تك كرانش" .

إشعارات لـ110 دولة وتجربة مستخدم محدثة

أوضحت المجلة أن آبل أكدت إرسال الإشعارات يوم الخميس لمستخدمين في 110 دولة، ليصل إجمالي عدد الدول التي أُرسلت إليها تنبيهات منذ بدء البرنامج إلى أكثر من 150 دولة .

وأشارت إلى أن الشركة قامت بتحديث تجربة المستخدم لتسهيل الوصول إلى المعلومات الهامة حول الخطوات التالية، حيث يظهر الإشعار على شاشة القفل وينص على: “اكتشفت آبل هجوم برامج تجسس مرتزقة يستهدف آيفون الخاص بك. هناك إجراءات يمكنك اتخاذها الآن لحماية بياناتك وجهازك”.

نصائح وإجراءات فورية للمستهدفين

ذكر التقرير أن الإشعار يفتح نصائح حول من يجب الاتصال به للحصول على المساعدة، وينصح المستخدمون بتفعيل "وضع الإقفال" (Lockdown Mode)، وهي ميزة أمان تجعل نجاح هجمات برامج التجسس أكثر صعوبة، حيث لم تشهد آبل حتى الآن أي حالة اختراق لجهاز مع تفعيل هذا الوضع .

وأكدت "تك كرانش" أن تلقي مثل هذا الإشعار لا يعني بالضرورة نجاح الاختراق، لكنه يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لحماية الجهاز والبيانات.

تحسين كبير في طريقة التنبيه

نقلت المجلة عن جون سكوت-رالتون، الباحث البارز في مجموعة Citizen Lab، قوله إن إشعارات الدفع الجديدة تمثل "تحسينًا كبيرًا" في حث الأشخاص على طلب المساعدة لتأمين أجهزتهم منذ ظهور تنبيهات آبل لأول مرة في عام 2021 .

وأكد أن الإشعارات تخلق إشارة حاسمة بأن مجتمعًا ما يتعرض للاستهداف، مما يؤدي إلى تحقيقات تكشف عن العديد من الحالات الإضافية، مستشهدًا بفضيحة برامج التجسس في بولندا التي لم تكن لتُكشف دون تنبيهات آبل .