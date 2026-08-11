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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات آبل .. صورة مرجعية جديدة تكشف تصميم وتفاصيل نظام iOS 27 المرتقب

آبل
آبل
احمد الشريف

كشف تقرير إخباري ونشره موقع "ماك رُومرز" (MacRumors) التقني المتخصص اليوم 11 أغسطس 2026، عن رصد أول إشارة مرجعية رسمية وضعتها شركة "آبل" (Apple) الأمريكية داخل ملفات نظامها البرمجي تشير المباشرة إلى التحديث الرئيسي القادم للأنظمة تحت اسم "iOS 27".

تفاصيل رصد المرجع البرمجي لنظام iOS 27 

وبحسب ما أورده موقع "ماك رُومرز" في تقريره الصادر اليوم، ظهر المرجع البرمجي الخاص بنظام iOS 27 بداخل ملفات التكوين والبرمجيات الخلفية المخصصة لإدارة الخوادم وحسابات المطورين التابعة لشركة آبل، في خطوة تأكيدية أولى لتطوير الجيل القادم من أنظمة التشغيل.

وأوضح التقرير الفني أن ظهور هذا الترميز في التوقيت الحالي يأتي بالتزامن مع التحضيرات البرمجية والاختبارات الداخلية التي تجريها آبل بداخل مختبراتها السرية للتحقق من استقرار الشفرات وبنيتها التحتية مع العتاد الجديد.

تحسينات الذكاء الاصطناعي والتوافق مع معالجات M5 وA20 

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن نظام iOS 27 سينطلق معززاً بتوسعات شاملة لخدمات الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence)، مع إعادة هيكلة عدد من التطبيقات الرئيسية والواجهات لتتكامل مع قدرات التنسيق الفوري للأوامر المعقدة.

وذكر الموقع التقني أن آبل تجري اختبارات النظام الجديد بالتوازي مع الجيل القادم من الشرائح والمعالجات فائقة الأداء من سلسلتي A20 وM5، لضمان معالجة خوارزميات التتبع والنماذج التوليدية مباشرة بداخل الأجهزة بدون تأخير.

الجدول الزمني للإعلان الرسمي ومواعيد مؤتمر المطورين 

وأشار التقرير الإخباري لموقع MacRumors إلى أن الإعلان الرسمي الأول عن نظام iOS 27 يُنتظر انعقاده خلال فعاليات مؤتمر آبل العالمي للمطورين (WWDC) المقرر إقامته بداخل شهر يونيو من العام القادم.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة النسخ التجريبية الأولى للمطورين فور انتهاء المؤتمر الافتتاحي، تمهيداً للطرح العام والرسمي لجميع مستخدمي هواتف آيفون المتوافقة في خريف عام 2027 بالتزامن مع إطلاق السلاسل الجديدة من الأجهزة.

آبل Apple iOS 27 نظام iOS 27 الذكاء الاصطناعي

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