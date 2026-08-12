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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحكم كامل في النبرة .. آبل تتوسع في تخصيص صوت Siri بالتحديث الجديد

آبل
آبل
احمد الشريف

أطلقت شركة "آبل" (Apple) الأمريكية الإصدار التجريبي الخامس من نظام التشغيل "iOS 27" المخصص للمطورين، أتاحت من خلاله توسيعاً شاملاً لإعدادات تخصيص الصوت الخادمة للمساعد الصوتي الذكي "سيري" (Siri)، عبر إضافة خيارات دقيقة للتحكم بداخل سرعة التحدث ونبرة التعبير والانفعال لعدد أكبر من الأصوات واللكنات المتاحة، وذلك بحسب ما كشف عنه تقرير إخباري ونشره موقع "9تو5 ماك" (9to5Mac) التقني المتخصص بتاريخ 10 أغسطس 2026.

توسع خيارات التحكم بداخل السرعة والتعبير النبرية

وافاد التقرير ان  شريتا  اقتصرت التعديل المخصصتان للتحكم في سرعة الحديث (Pace) ونسبة التعبير والانفعال الصوتي (Expressivity) بداخل الإصدارات التجريبية الأولى من نظام iOS 27 على صوتين فقط من الأصوات المعتمدة باللكنة الأمريكية، واللذين تم إدخالهما حديثاً بداخل النظام.

وأوضح التقرير التقني أن التحديث التجريبي الخامس (iOS 27 Beta 5) وسع نطاق العمل بهذه الخيارات لتشمل جميع الأصوات المتاحة باللكنة الأمريكية بداخل القائمة، بالإضافة إلى كافة الأصوات المعتمدة باللكنة البريطانية المدمجة بداخل خيارات المساعد الصوتي Siri.

إجمالي الأصوات المدعومة 

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن التحديث البرمجي الجديد يرفع عدد الأصوات المدعومة التي تتيح ضبط السرعة والانفعال الصوتي إلى 11 صوتًا مختلفاً، تمنح المستخدم إمكانية الاختيار بين ثمانية أصوات متوفرة باللكنة الأمريكية وأربعة أصوات باللكنة البريطانية على أجهزة آيفون الحديثة.

وذكر الموقع التقني أنه يمكن للمستخدمين الوصول لخيارات التخصيص الجديدة عبر الانتقال المباشر إلى قائمة الإعدادات (Settings)، ثم التوجه إلى خيار Siri، واختيار الصوت (Voice)، حيث تظهر شريطتان منزلقان يتضمن كل منهما 5 مستويات تدريجية منفصلة تسمح بزيادة أو تقليل سرعة الحديث، وتغيير مستوى التأكيد العاطفي والنبرة بداخل الإجابات المسموعة.

المتطلبات العتادية ونموذج المعالجة المباشرة بداخل الجهاز

وأشار التقرير الإخباري لموقع 9to5Mac إلى أن هذه التوليدات الصوتية المطورة تعتمد على نموذج معالجة رقمي متقدم يعمل محلياً بداخل الجهاز (On-Device Model)، مما يفرض متطلبات عتادية حديثة للاستفادة من مزايا التخصيص النبرية بداخل نظام التشغيل.

وتتطلب الميزة توفر أجهزة "آيفون 17 برو" (iPhone 17 Pro)، أو "آيفون 17 اير" (iPhone 17 Air)، أو أجهزة اللوحي "أيباد برو" (iPad Pro) المزودة بمعالجات M4 وما بعدها، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب "ماك" (Mac) المزودة بشرائح M3 أو أحدث مع ذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 12 جيجابايت.

وترهن الشركة تشغيل منظومة الذكاء الاصطناعي العامة للمساعد الصوتي Siri AI بتوفر هاتف "آيفون 15 برو" (iPhone 15 Pro) أو الأجهزة الأحدث، بينما تكتفي الهواتف المعتمدة على عتاد قديم بتوفير أنماط التخليق الصوتي المعتادة دون خيارات التخصيص الانفعالي المحدثة.

آبل Siri iOS 27 Apple

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