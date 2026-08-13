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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكولوجيا.. هل يمكن شحن الهاتف بشاحن اللابتوب بأمان وصدمة لعشاق آبل تعرفي عليها؟

أخبار التكولوجيا
أخبار التكولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هل يمكن شحن الهاتف بشاحن اللابتوب بأمان؟ أم أنه يدمر البطارية بصمت؟

يمكنك شحن هاتفك بأمان باستخدام شاحن كمبيوتر محمول قياسي من نوع USB-C دون إتلاف بطاريته دون أن تشعر.

تعتمد الأجهزة الإلكترونية الحديثة على نظام طاقة "سحب" بدلاً من نظام "دفع"، مما يعني أن هاتفك يتحكم بدقة في مقدار الطاقة التي يسحبها . 

موبايل جديد ببطارية 6500.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo S50t

كشفت شركة فيفو النقاب عن هاتف Vivo S50t الجديد إلى تشكيلة S50 الموسعة، والتي تضم طرازات مثل Vivo S50 وS50t وS50 Pro Mini.

يتميز هاتف Vivo S50t  بشاشة AMOLED مقاس 6.59 بوصة بدقة 2750 × 1260 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودعم معدل استجابة لمس فوري يصل إلى 2000 هرتز. ويعمل بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

صدمة لعشاق آبل: أجهزة Mac تسجل معدل إصابة بالبرمجيات الخبيثة أعلى من ويندوز

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة كاسبرسكي، المتخصصة في الأمن السيبراني، عن وجود فجوة كبيرة في ممارسات الأمن السيبراني وذلك بين مستخدمي أجهزة macOS وويندوز، مشيرةً إلى أن مستخدمي أجهزة Mac ثد أبلغوا عن تعرضهم لعدد أكبر من التهديدات السيبرانية خلال العام الماضي، في ظل السمعة التي يتمتع بها نظام آبل كخيار أكثر أمانًا.

شاومي تجهز لمنافس شرس ..إليك أهم مواصفات هاتف Redmi Note 17 Pro Max

أطلقت شركة شاومي سلسلة هواتف Redmi Note 17 عالميا  منتصف يوليو ورغم ذلك، تعمل الشركة أيضًا على تطوير نماذج عالمية بمواصفات تقنية مختلفة قليلاً.

ومن المتوقع وفقا للتسريبات أن يأتي الهاتف ببطاريات أصغر قليلاً من الطرازات السابقة وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع تمامًا وسيتم ترقية كاميرات السيلفي  بمستشعرات بدقة 16 ميجابكسل (بدلاً من 8 ميجابكسل) فيما ستتميز الكاميرا الأمامية المدمجة في الشاشة بدقة أعلى تبلغ 32 ميجابكسل

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