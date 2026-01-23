قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرة عبد الرحمن أبو زهرة تتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
فخ النصب.. حكاية دجال الإسكندرية لهث وراء الشهرة فاسقطته الأجهزة الأمنية
تعرف على أسماء مصابي حادث تصادم دراجة وتروسيكل في أسوان
حالة الطقس غدا.. الأرصاد: أجواء شديد البرودة وشبورة ضبابية وأمطار
7 نجوم سوبر | لعنة الإصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي بإستاد برج العرب قبل مواجهة يانج أفريكانز
زوجة الشهيد عامر عبد المقصود تروى لـ صدى البلد تفاصيل وذكريات من حياة البطل
الحمصاني: الدولة تهتم بالعدالة الثقافية والوصول للمناطق النائية والحدودية
الذهب يحطم الأرقام.. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجآت الأيام المقبلة
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

يعاني ملايين المستخدمين من مشكلة متكررة أصبحت تؤرق البيوت والمكاتب على حد سواء، وهي نفاد باقة الإنترنت في وقت قياسي، دون استخدام مكثف أو تحميل ملفات ضخمة. يتساءل البعض.. كيف تنتهي الباقة خلال أقل من عشرة أيام، رغم أن الاستعمال لا يتجاوز التصفح العادي ومواقع التواصل الاجتماعي؟
هذا السؤال فتح الباب أمام تحقيقات تقنية وتحذيرات أطلقها خبراء في مجال الأمن السيبراني، من بينهم المهندس عمر محمد، الذي كشف في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» عن أسباب خفية وخطيرة تقف وراء هذا الاستهلاك غير الطبيعي، مؤكدًا أن الأمر قد يتجاوز مجرد استخدام زائد، ليصل إلى اختراق الأجهزة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.

الخطوة الأولى.. راقب الراوتر قبل اتهام الأجهزة

يؤكد المهندس عمر محمد أن البداية الصحيحة لمعرفة سبب استهلاك الإنترنت تبدأ من الراوتر نفسه، باعتباره بوابة الاتصال الأولى بالشبكة.
وأوضح أن المستخدم يمكنه بسهولة الدخول إلى إعدادات الراوتر، والاطلاع على قائمة الأجهزة المتصلة حاليًا، مشيرًا إلى أن وجود أجهزة غير معروفة يمثل إنذارًا خطيرًا.

وأضاف: "في حالات كتير بنكتشف إن في أجهزة متصلة على الواي فاي غير اللي موجودة في البيت، وده معناه إن حد واخد كلمة السر وبيستخدم الإنترنت بشكل مكثف، خاصة في التحميل."

ويشير الخبير إلى أن هذا الاستخدام يكون مجانيًا بالنسبة للمتطفلين، ما يجعلهم يستهلكون الباقة دون أي حساب، وهو سبب شائع لنفاد الإنترنت بسرعة.

 

المهندس عمر محمد الخبير في الأمن السيبراني

البرامج الصامتة.. الخطر الذي لا تراه

بعد التأكد من عدد الأجهزة المتصلة، تأتي المرحلة الأخطر، وهي فحص البرامج الموجودة على الهاتف أو الكمبيوتر.
ويشرح المهندس عمر أن بعض البرامج، رغم كونها غير مستخدمة، قد تستهلك كميات ضخمة من الإنترنت في الخلفية.

وضرب مثالًا ببرامج تحرير الصور، التي تعمل غالبًا في وضع “أوفلاين”، قائلاً: "لو برنامج صور بيستهلك 500 أو 700 ميجا يوميًا، وهو أصلًا مش محتاج نت، يبقى كده في حاجة غلط."

هذا النوع من الاستهلاك غير الطبيعي غالبًا ما يكون مؤشرًا على وجود ملفات خبيثة مخفية داخل البرنامج، تعمل دون علم المستخدم.

أجهزة المصريين والعرب.. وقود لشبكات خارجية

يحذر الخبير من ظاهرة أخطر، وهي استغلال أجهزة المستخدمين في دول العالم العربي كـبوتات رقمية.
وأوضح أن بعض القراصنة، خاصة من خارج مصر، يقومون بزرع ملفات خبيثة داخل الأجهزة، ثم يستخدمونها في عمليات مثل تعدين العملات الرقمية أو تنفيذ هجمات إلكترونية.

وأضاف: "الجهاز بتاعك ممكن يبقى جزء من شبكة كبيرة جدًا، وانت ولا حاسس، والنت يخلص في أقل من 10 أيام."

وأشار إلى أن ما يقرب من 70% من المستخدمين الذين قاموا بمراجعة البرامج المثبتة على أجهزتهم، اكتشفوا وجود تطبيقات لم يتم فتحها منذ شهور، لكنها تستهلك أكثر من 80% من حجم الباقة.

التحميل من مصادر غير موثوقة.. بداية كل كارثة

شدد المهندس عمر محمد على أن تحميل البرامج من مصادر غير رسمية يمثل السبب الأول لمعظم المشكلات التقنية.
وأوضح أن البرامج “المكركة” أو المدفوعة المتاحة مجانًا على الإنترنت، هي المدخل الرئيسي للاختراقات.

وقال: "أي برنامج بفلوس وموجود ببلاش على الإنترنت، ده بنسبة 90% بيكون سبب المشكلة من أولها."

وأشار إلى أن هذه البرامج غالبًا ما تحتوي على أكواد خبيثة، تؤدي إلى بطء الجهاز، زيادة استهلاك الإنترنت، أو تسريب البيانات.

من استهلاك الإنترنت إلى الابتزاز الإلكتروني

لم يتوقف التحذير عند استنزاف الباقة فقط، بل امتد إلى مخاطر أكبر، مثل سرقة البيانات الشخصية والابتزاز.
وأوضح الخبير أن وجود صور شخصية أو ملفات عمل حساسة على الهاتف يجعل المستخدم هدفًا سهلًا.

وأضاف: "في حالات بنكتشف إن سبب الابتزاز كان برنامج مكرك نازل على الموبايل، ومن خلاله تم سحب الداتا كاملة."

كما أشار إلى أن بعض الأجهزة المخترقة لا تُستخدم فقط في سرقة البيانات، بل يتم استغلالها ضمن ما يُعرف بـ"الجيش الإلكتروني"، الذي يضم آلاف الأجهزة حول العالم.

“الباك دور”.. الباب الخلفي الذي لا يغلق

كشف المهندس عمر محمد عن أحد أخطر أنواع الاختراق، وهو ما يُعرف بـBackdoor أو “الباب الخلفي”.
وأوضح أن بعض التطبيقات المعدلة، مثل نسخ واتساب غير الرسمية، تقوم بتثبيت ملف إضافي مخفي داخل الجهاز.

وقال:  "الملف ده بيشتغل حسب برمجة الهاكر، ممكن يسحب بيانات، أو يستخدم المعالج في التعدين."

وأشار إلى أن استهلاك المعالج بنسبة 70% أثناء استخدام تطبيق بسيط مثل فيسبوك، يعد مؤشرًا خطيرًا على وجود نشاط خفي داخل الجهاز.

كيف تحمي نفسك؟ خطوات بسيطة تصنع الفارق

في ختام تصريحاته، قدم المهندس عمر محمد مجموعة من النصائح العملية، أبرزها: مراجعة الأجهزة المتصلة بالراوتر بانتظام، تغيير كلمة سر الواي فاي دوريًا، حذف أي برامج غير مستخدمة، تحميل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية، مراقبة استهلاك الإنترنت لكل برنامج، وأكد أن هذه الخطوات كفيلة بكشف المشكلة في معظم الحالات.

 

 

لم يعد استهلاك الإنترنت مجرد أرقام تظهر على شاشة التطبيق، بل أصبح مؤشرًا على أمانك الرقمي وسلامة أجهزتك. وبين برامج خبيثة، وملفات مخفية، وشبكات تستغل المستخدمين دون علمهم، يتحول الهاتف أو الكمبيوتر إلى أداة تُستخدم ضد صاحبه.
تحذيرات الخبراء تؤكد أن الوعي الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة حتمية، تبدأ بخطوة بسيطة.. اعرف ماذا يعمل على جهازك، ومن يشاركك الإنترنت.

الإنترنت وقت قياسي مجال الأمن السيبراني ـبوتات رقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

إيلون ماسك

إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الإنسان قريبا

الشاحنات الكبيرة

نصف مالكي الشاحنات الكبيرة يفكرون في شراء سيارات أصغر… ما السر؟

إيونيكس CITY

إيونيكس الروسية تكشف عن سيارة CITY الكهربائية.. وهذا سعرها عالميا

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد