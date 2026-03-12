قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد في الخليج.. مسيّرة تضرب مبنى سكنيا في الكويت وتوقع إصابتين
تصعيد جديد.. رصد صواريخ إيرانية باتجاه الجولان والجليل شمال إسرائيل
المشوار لسه ما انتهاش.. مصطفى ابرهيم يعلق على خسارة الزمالك أمام إنبي
هل يجوز مُغادرة الاعتكاف للعمل؟ .. أمين الفتوى يُجيب
طهران تعلن استهداف مقر الاستخبارات الإسرائيلية ووحدة الحرب السيبرانية
عقب ليلة مشتعلة بين تل أبيب وطهران.. اجتماع أمني طارئ برئاسة نتنياهو لتصعيد كبير ضد إيران
سياسية أمريكية لـ"صدى البلد": تكهنات اغتيال مجتبي خامنئي غامضة.. والنظام الإيراني لن ينهار
أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي
لازم يروح المنتخب.. الغندور يوجه رسالة لـ حسام حسن بشأن حامد عبدالله
البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل
خلال أقل من ساعتين.. حزب الله يعلن تنفيذ 6 عمليات ضد مواقع إسرائيلية
ترامب: يجب أن نحسم الحرب مع إيران سريعا
رياضة

المشوار لسه ما انتهاش.. مصطفى ابرهيم يعلق على خسارة الزمالك أمام إنبي

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد مصطفى إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، أن خسارة الفريق أمام إنبي في الدوري الممتاز لا تعني نهاية المشوار، مشددًا على أن الفريق قادر على العودة سريعًا ومواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

الزمالك وانبي

وقال مصطفى إبراهيم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، إن الزمالك قدم مستويات جيدة خلال الفترة الماضية، ونجح في تحقيق نتائج مميزة رغم الضغوط والظروف الصعبة التي يمر بها النادي، موضحًا أن أي فريق كبير قد يتعرض للخسارة في بعض المباريات.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال نجح في إدارة الفريق بشكل جيد خلال المرحلة الماضية، واستطاع تحقيق الاستقرار داخل الفريق رغم التحديات.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة إنبي؛ حتى يواصل الزمالك مسيرته المميزة في بطولة الدوري، مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على العودة سريعًا لطريق الانتصارات.

الزمالك انبي الاهلي

