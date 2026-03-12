المشوار لسه ما انتهاش.. مصطفى ابرهيم يعلق على خسارة الزمالك أمام إنبي

أكد مصطفى إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، أن خسارة الفريق أمام إنبي في الدوري الممتاز لا تعني نهاية المشوار، مشددًا على أن الفريق قادر على العودة سريعًا ومواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

الزمالك وانبي

وقال مصطفى إبراهيم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، إن الزمالك قدم مستويات جيدة خلال الفترة الماضية، ونجح في تحقيق نتائج مميزة رغم الضغوط والظروف الصعبة التي يمر بها النادي، موضحًا أن أي فريق كبير قد يتعرض للخسارة في بعض المباريات.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال نجح في إدارة الفريق بشكل جيد خلال المرحلة الماضية، واستطاع تحقيق الاستقرار داخل الفريق رغم التحديات.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة إنبي؛ حتى يواصل الزمالك مسيرته المميزة في بطولة الدوري، مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على العودة سريعًا لطريق الانتصارات.