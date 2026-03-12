قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الخميس
هل نزول الحيض قبل المغرب بدقائق يبطل الصيام ؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
شديد البرودة صباحا.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 مارس 2026
أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل
البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني وتطلب من السكان التزام منازلهم
وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الثابت والداعم بقوة للسعودية
الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الخميس

رشا عوني

يقدم موقع صدى البلد خدمة أسعار العملات اليوم لقرائه، حيث يبحث الكثير بشكل خاص عن سعر الدولار وسعر الريال السعودي وسعر الدينار الكويتي بشكل محدد، خاصة في ظل ارتفاع ملحوظ لهذه العملات أمام الجنيه في البنوك. 

سعر الريال السعودي اليوم الخميس

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: 13.84 جنيه للشراء، 13.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 13.79 جنيه للشراء، 13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 13.79 جنيه للشراء، 13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 13.82 جنيه للشراء، 13.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس

 

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم : 169.56 جنيه للشراء، 170.08 جنيه للبيع في معظم البنوك والتعاملات المصرفية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس

 

سجل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس : 14.13 جنيه للشراء، 14.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

 

سجل سعر اليورو اليوم: 60.26 جنيه للشراء، 60.43 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني اليوم: 69.81 جنيه للشراء، 70.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

بلغ آخر تحديث لـ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع في بنكي “الإمارات دبي الوطني” و"الإسكندرية".

