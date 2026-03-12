الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الخميس

يقدم موقع صدى البلد خدمة أسعار العملات اليوم لقرائه، حيث يبحث الكثير بشكل خاص عن سعر الدولار وسعر الريال السعودي وسعر الدينار الكويتي بشكل محدد، خاصة في ظل ارتفاع ملحوظ لهذه العملات أمام الجنيه في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: 13.84 جنيه للشراء، 13.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 13.79 جنيه للشراء، 13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 13.79 جنيه للشراء، 13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 13.82 جنيه للشراء، 13.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم : 169.56 جنيه للشراء، 170.08 جنيه للبيع في معظم البنوك والتعاملات المصرفية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس

سجل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس : 14.13 جنيه للشراء، 14.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم: 60.26 جنيه للشراء، 60.43 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني اليوم: 69.81 جنيه للشراء، 70.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

بلغ آخر تحديث لـ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع في بنكي “الإمارات دبي الوطني” و"الإسكندرية".