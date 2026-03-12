قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
«صحة الاحتلال»؛ نقل 179 إسرائيليًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
«تحية بشأن مشهد عظيم».. محمود عبد الشكور: «عرض وطلب» مسلسل مهم جدًا وخطير
80 مليون برميل.. اليابان تلجأ لاحتياطاتها النفطية الاستراتيجية
المعهد القومي للاتصالات يعلن منحة "شباب مصر الرقمية" للتوظيف
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيطاليا تفرج عن 9 ملايين برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية القول بأن إيطاليا أفرجت عن 9 ملايين برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.

وفي وقت لاحق ، كشفت وكالة الطاقة الدولية أنها إقترحت أكبر عملية سحب في التاريخ لاحتياطيات النفط الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية خلال إطار زمني مناسب لظروف كل دولة عضو.

وانخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء الحادي عشر من مارس، بعد أن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال ⁠بأن وكالة الطاقة ‌الدولية اقترحت ⁠أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في ⁠تاريخها لخفض أسعار الخام ‌التي ارتفعت ⁠وسط الحرب الراهنة في إيران.


وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% إلى 87.21 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأميركي بأقل من 0.1% مسجلة 83.32 دولار للبرميل.

وقالت الصحيفة إن السحب سيتجاوز 182 مليون ⁠برميل من ‌النفط طرحتها الدول الأعضاء في الوكالة في ⁠السوق على مرحلتين في عام 2022 عندما شنت روسيا غزوها على أوكرانيا.

ووفقاً للتقرير فإن وكالة الطاقة الدولية عقدت اجتماعاً استثنائيا ‌لدولها الأعضاء أمس ⁠الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتخذ الدول قرارا بشأن المقترح اليوم الأربعاء. وأضافت الصحيفة أن المقترح سيُعتمد ⁠في حال عدم اعتراض أي دولة، إلا أن اعتراض دولة واحدة قد يؤخر الخطة.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات تقريباً يوم الإثنين، لكنها تراجعت أمس بعد أن توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.

إيطاليا برميل نفط الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وكالة الطاقة الدولية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الكلب

أصحابه سابوه في الشارع | القبض على سيدة ادّعت تعدّى طلاب بشكل غير أخلاقى على كلب بالسويس.. صور

ترشيحاتنا

يسرا

يسرا توجه رسالة لجمهورها بعد احتفالات عيد ميلادها

هاني شاكر

محمود التهامي يعتذر عن نشر شائعة وفاة هاني شاكر

هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعات وفاة هاني شاكر

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد