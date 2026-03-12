الهلال الأحمر: 2,700 طن مساعدات جديدة لدعم أهالي غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم،قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 155، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 155، نحو 2,720 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، تضمنت: سلال غذائية، دقيق، مستلزمات طبية وإغاثية، فضلًا عن المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي تضمنت أكثر من 5,460 قطعة ملابس شتوية، 16,370 بطانية، 560 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.