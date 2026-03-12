مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين فى تصفيات شمال إفريقيا

يفتتح منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة حسين عبداللطيف مشواره بمواجهة قوية أمام نظيره التونسي في السابع والعشرين من مارس 2026، تليها مباراة مرتقبة ضد المنتخب المغربي في الثلاثين من الشهر ذاته في تصفيات شمال افريقيا المؤهله لكاس الامم الافريقية

وتستمر المنافسات في شهر أبريل، حيث يلتقي الفراعنة بالمنتخب الليبي في الثاني من أبريل، قبل أن يختتموا سلسلة مبارياتهم بمواجهة نارية أمام المنتخب الجزائري في الخامس من أبريل، وتعكس هذه اللقاءات قوة المنافسة في منطقة شمال أفريقيا، مما يتطلب تركيزًا عاليًا من اللاعبين لضمان تصدر المجموعة وتأمين التأهل الرسمي.