قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
أحمد هشام: غلق كلي لشارع 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل «وادي النيل – 6 أكتوبر».. ويوضح المسارات البديلة|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين فى تصفيات شمال إفريقيا

منتخب الشباب
منتخب الشباب
ياسمين تيسير

يفتتح منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة حسين عبداللطيف مشواره بمواجهة قوية أمام نظيره التونسي في السابع والعشرين من مارس 2026، تليها مباراة مرتقبة ضد المنتخب المغربي في الثلاثين من الشهر ذاته في تصفيات شمال افريقيا المؤهله لكاس الامم الافريقية

وتستمر المنافسات في شهر أبريل، حيث يلتقي الفراعنة بالمنتخب الليبي في الثاني من أبريل، قبل أن يختتموا سلسلة مبارياتهم بمواجهة نارية أمام المنتخب الجزائري في الخامس من أبريل، وتعكس هذه اللقاءات قوة المنافسة في منطقة شمال أفريقيا، مما يتطلب تركيزًا عاليًا من اللاعبين لضمان تصدر المجموعة وتأمين التأهل الرسمي.

منتخب مصر تونس شمال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

محمد الشناوي - رنا أحمد

حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان: أجمل فطار تناولته في رمضان هذا العام كان في الكنيسة

كبسة الفراخ

هنفطر ايه النهاردة.. كبسة الفراخ وصينية بطاطس بالكوسة وصوابع زينب

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد