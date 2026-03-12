قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يدعو جميع السفن للالتزام بقوانين العبور من مضيق هرمز
الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
رياضة

أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس

مباراة الزمالك وانبي
مباراة الزمالك وانبي
القسم الرياضي

ضرب فريق الكرة الأول بنادي انبي كرسي في الكلوب ونجح في إسقاط نظيره الزمالك الذي يقوده فنيا معتمد جمال في ليلة الخميس بـ الدوري الممتاز.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق انبي بهدف دون رد أحرزه أحمد العجوز من ركلة جزاء فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك لم يفقد نقاط ثلاث فقط ولكن خسر عديد الأشياء منها الثقة من جانب جماهيره وإيقاف سلسلة الانتصارات تحت قيادة معتمد جمال.

كما أنقذت هزيمة الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي بعد سقوط الأخير أيضا في الدوري الممتاز أمام نظيره طلائع الجيش.

سلسلة الانتصارات

نجح فريق انبي في إيقاف سلسلة إنتصارات الزمالك تحت قيادة معتمد جمال بعد الوصول إلي الفوز الثامن ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

نزيف النقاط

توقف رصيد الزمالك عند 43 نقطة ورغم ذلك يظل في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بفارق الأهداف عن نظيره فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني وغريمه التقليدي النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

وفقد الفريق الأبيض 3 نقاط مهمة للغاية وخيب آمال جماهيره قبل المرحلة النهائية في الدوري الممتاز.

إنقاذ الأهلي

علي مبدأ لا تعايرني ولا أعايرك جاءت هزيمة الزمالك أمام انبي بتخفف الضغوطات على النادي الأهلي الذي دخل تحت مقصلة الهجوم الضاري لجماهيره بعد مستوي الأداء والنتائج المخيبة للآمال فى الآونة الأخيرة.

خسارة الزمالك أمام انبي أنقذت الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي بعد المستوي المتذبذب والنتائج السيئة علي المستوي المحلي.

ضياع حلم الجماهير 

أهدر فريق الزمالك فرصة ثمينة لتوسيع الفارق مع النادي الأهلي الغريم التقليدي وفريق بيراميدز في النقاط قبل خوض غمار المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ولم يخسر الزمالك النقاط الثلاث أمام انبي فقط بل أعاد إلي أذهان جماهيره بعدم قدرة الفارس الأبيض على استعادة لقب الدوري الممتاز الغائب منذ فترة.

تحت المجهر

بات معتمد جمال مدرب فريق الزمالك تحت مرمي هجمات الجماهير العاشقة للكيان الأبيض التي كانت تمني النفس في تحقيق فوز على انبي.

وخيب معتمد جمال آمال جماهير الزمالك عقب المستوي المتذبذب الذي ظهر خلاله نجوم القلعة البيضاء على مدار لقاء انبي والفشل في تهديد الخطوط الخلفية للفريق البترولي.

الزمالك انبي الدوري معتمد جمال الأهلي

