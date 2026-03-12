عقب هزيمة الزمالك... جدول ترتيب الدوري المصري

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للهزيمة امام نظيره إنبي،بهدف نظيف امس على ستاد المقاولون العرب والمؤجل من الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

كما هزم الأهلي امام طلائع الجيش في الجوله المؤجله من الجوله الخامسه عشر من بطولة الدوري.

ورغم الهزيمة من إنبي حافظ الزمالك علي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز متساوياً مع بيراميدز في عدد النقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

1. الزمالك – 43 نقطة

2. بيراميدز – 43 نقطة

3. الأهلي – 40 نقطة

4. سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة

5. المصري – 32 نقطة

6. سموحة – 31 نقطة

7. إنبي – 30 نقطة

8. زد – 29 نقطة

9. وادي دجلة – 29 نقطة

10. الجونة – 28 نقطة

11. البنك الأهلي – 26 نقطة

12. بتروجيت – 25 نقطة

13. فيوتشر – 23 نقطة

14. طلائع الجيش – 22 نقطة

15. الاتحاد السكندري – 20 نقطة

16. غزل المحلة – 19 نقطة

17. المقاولون العرب – 18 نقطة

18. حرس الحدود – 17 نقطة

19. كهرباء الإسماعيلية – 16 نقطة

20. فاركو – 15 نقطة

21. الإسماعيلي – 11 نقطة