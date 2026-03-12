قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
أحمد هشام: غلق كلي لشارع 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل «وادي النيل – 6 أكتوبر».. ويوضح المسارات البديلة|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الري : أعمال التطوير الشامل للمنظومة المائية من أهم أهداف المرحلة الحالية
أ ش أ

 أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، أن أعمال التطوير الشامل للمنظومة المائية الجاري تنفيذها حالياً تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه "2.0" تعد من أهم أهداف المرحلة الحالية.. مشيرا إلى أن محاور الجيل الثاني تعد بمثابة خطة تنفيذية لتطبيق مستهدفات الوزارة، خاصة في ظل نقص أعداد المهندسين والفنيين، وهو التحدي الذي يمكن التعامل معه من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والنماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوؤ بالدرون، بما يُمكن الوزارة من تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه والتعامل مع تحدي نقص الكوادر البشرية.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال فعاليات ندوة "تقييم مخرجات العملية التدريبية وآثارها"، والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بالسادس من أكتوبر، لاستعراض رؤية ومجهودات تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة، وذلك بحضور الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري الأسبق وأمين عام المجلس العربي للمياه، وعدد من قيادات الوزارة.

وقد بدأت الندوة بعرض قدمته الدكتورة سلوى أبوالعلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري عن "تقييم مخرجات العملية التدريبية وآثارها".

وقال الدكتور سويلم - في كلمته - إن التعامل مع التكنولوجيا الحديثة يتطلب تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على مختلف التقنيات الحديثة في مجالات، مثل معالجة وتحلية المياع والإدارة الذكية والرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية والنماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية.. مشيراً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد من خلال اختيار عدد من الكفاءات من شباب المهندسين بالوزارة وتدريبهم على محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه، وإعدادهم ليصبحوا قيادات المستقبل التي تمتلك أدوات العلم والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في إدارة منظومة العمل بالوزارة.

وأشاد الوزير بدور مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري في تقديم برامج تدريبية متميزة لبناء قدرات العاملين على المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التحول نحو الجيل الثاني لمنظومة المياه، ورفع كفاءة العاملين في المجالات الفنية والمالية والقانونية والإدارية واللغات ومهارات التواصل والمهارات الشخصية والقيادية.. مشيرا إلى وجود كفاءات متميزة من المهندسين المحالين للمعاش والحريصين على نقل خبراتهم المتميزة لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة بكل إخلاص إيمانا بدور مدرسة الري العريقة، في نقل الخبرات من جيل إلى جيل.

وعقب ذلك، قام وزير الري بتوزيع جوائز لتكريم ممثلي جهات الوزارة الذين قدموا أفضل المشروعات التطبيقية التي تم إعدادها من سيادتهم بناء على البرامج التدريبية التي شاركوا فيها سابقاً.

وقد تم خلال الندوة تقديم سبعة عروض تقديمية من خلال ممثلي جهات وزارة الري المختلفة لعرض المشروعات التطبيقية التي تم إعدادها بناء على البرامج التدريبية التي شاركوا فيها سابقاً، حيث عرضت مصلحة الري "برنامج نظم المعلومات الجغرافية لتقييم تغير المناخ وأثره على المياه بالوادى والدلتا"، وعرضت هيئة السد العالي وخزان أسوان "الهندسة الذكية لصيانة المنشآت المائية"، وقدمت مصلحة الميكانيكا والكهرباء عرضا عن "نموذج أولي لمحطة السلام"، وقدم قطاع المياه الجوفية عرضا عن "نموذج للرصد باستخدام صور الأقمار الصناعية"، وقدمت هيئة الصرف عرضا عن "حصر التعديات على المجاري المائية باستخدام الذكاء اﻻصطناعي في مجال نظم المعلومات الجغرافية" وعرضا عن "استخدام الجداول المحورية في تحليل البيانات الكمية والكيفية وتطبيقاته"، وقدم قطاع شئون الري عرضا عن "استخدام الذكاء اﻻصطناعي في إدارة الموارد البشرية"، وأعقب ذلك إلقاء كلمات من المهندسين ممثلي حزمة برامج نقل خبرات توزيع المياه، وممثلي حزمة برامج نقل خبرات الرواد في قانون الموارد المائية والري 147لسنة 2021.

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أرشيفية

مستشار عسكري إيراني: أتوقع انتهاء الحرب خلال 10 أيام

أرشيفية

دول الخليج خفضت إنتاج النفط بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميا

أرشيفية

الدفاع التركية: تفعيل نظام الدفاع الجوي باتريوت التابع لألمانيا في ولاية ملاطيا

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

