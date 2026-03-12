قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يدعو جميع السفن للالتزام بقوانين العبور من مضيق هرمز
الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هيرمس 900 في محافظة إيلام غربي إيران

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نجحت الدفاعات الجوية الإيرانية في إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هيرمس 900 في محافظة إيلام غربي بحسب ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية.


وأكد الجيش الإيراني  - منذ قليل - أن الوصول للمواقع الإسرائيلية الحيوية أصبح سهلا بعد تدمير رادارات جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن عملياته أصبحت أكثر دقة يوما بعد يوم.


وقال الجيش الإيراني في بيان له : نفذنا اليوم عمليات مهمة في إسرائيل حيث قصفنا بالمسيرات برج المراقبة في قاعدة بالماخيم قرب تل أبيب وهي مركز لإطلاق الأقمار الصناعية والتجارب الصاروخية.


وأضاف: دمرنا جزءا من منشآت الرادار الإسرائيلية في المراكز الحساسة وأصبحت مواصلة العمليات أمرا سهلا وقادرون على استهداف النقاط المهمة والحساسة في إسرائيل.


وكان الجيش الإيراني، قصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200.

فيما أظهرت بيانات رسمية في إسرائيل أن حجم الأضرار الناجمة عن الصواريخ خلال الأيام الأولى من الحرب الحالية مع إيران أقل بكثير مقارنة بحرب عام 2025، رغم استمرار المواجهات لليوم الحادي عشر.

ووفقًا لمعطيات سلطة الضرائب الإسرائيلية، فقد تم تسجيل 9115 طلب تعويض عن أضرار ناجمة عن الصواريخ منذ بداية القتال. وتشمل هذه المطالبات 6586 حالة أضرار في المباني، و1044 حالة أضرار في المحتويات والمعدات داخل المنازل والمنشآت، إضافة إلى 1485 حالة أضرار في المركبات.

وأشارت البيانات إلى أن مدينة تل أبيب سجلت العدد الأكبر من البلاغات، حيث تم تقديم 4609 طلبات تعويض عبر الخط الساخن التابع لسلطة الضرائب، ما يجعلها أكثر المناطق تضررًا من حيث عدد البلاغات خلال هذه الجولة من القتال.

وتظهر المقارنة مع الحرب التي اندلعت في يونيو 2025 اختلافًا واضحًا في حجم الأضرار. ففي تلك الحرب، وصل عدد طلبات التعويض إلى نحو 10 آلاف طلب خلال اليوم الثاني فقط من القتال، وهو رقم قريب من إجمالي المطالبات المسجلة خلال 11 يومًا من الحرب الحالية.

إيران الدفاعات الجوية الإيرانية إسقاط مسيرة إسرائيلية مسيرة إسرائيلية من طراز هيرمس 900 الجيش الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

محمد الشناوي - رنا أحمد

حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي

ترشيحاتنا

وحدات بالعاصمة

الإسكان : تخصيص وحدات R3 للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة 14 مارس

Ericsson وSony وVodafone العالمية يطرحون إنجازًا تقنيًا جديدًا في مجال التصوير الاحترافي

شبكة الجيل الخامس تمنح المصورين سرعة غير مسبوقة في تغطية الأحداث الرياضية |تفاصيل

الصادرات

%6,8 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر ديسمبر 2025

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد