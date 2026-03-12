قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الخميس
هل نزول الحيض قبل المغرب بدقائق يبطل الصيام ؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
شديد البرودة صباحا.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 مارس 2026
أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل
البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني وتطلب من السكان التزام منازلهم
وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الثابت والداعم بقوة للسعودية
الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
أخبار العالم

اتهامات بتورط الموساد.. عشرات القتلى في هجوم جوي بمسيرات إسرائيلية على طهران

فرناس حفظي

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، التابعة للنظام في طهران، ليلة أمس، بوقوع حادثة غير مألوفة، مشيرة إلى وجود  تعاون بين "إرهابيين" وجهاز الموساد الإسرائيلي.

 وبحسب تقرير الوكالة، قُتل نحو عشرة من عناصر الأمن وقوات الباسيج عند نقاط تفتيش في العاصمة الإيرانية طهران، إثر اشتباكات بين عناصر مسلحة والقوات، وهجوم طائرات إسرائيلية مسيرة على تلك النقاط.


كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن "هذه العملية جهد مشترك بين الموساد والعناصر الملكية لاختراق الإرهابيين وتخريب البلاد. وستفشل العملية".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني، تنفيذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية واستخباراتية إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل.

وأوضح الجيش الإيراني، في بيان، أن الهجمات التي بدأت منذ فجر اليوم طالت عددًا من الأهداف الاستراتيجية، من بينها مقر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى الوحدة 8200 المتخصصة في الحرب السيبرانية وجمع الإشارات الاستخباراتية.


وأشار البيان إلى أن الضربات شملت أيضًا استهداف رادار غرين باين المسؤول عن اعتراض الصواريخ الباليستية، إلى جانب مبنى قيادة الغواصات في القاعدة البحرية بمدينة حيفا، مؤكدًا أن العمليات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة.


وأكد الجيش الإيراني أن عملياته ضد الأهداف الإسرائيلية مستمرة، مشددًا على أن القوات الإيرانية تواصل ما وصفه بـ«الدفاع عن سلامة الأراضي الإيرانية واستقلال البلاد».

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

المهندس وليد أحمد عبدالسلام حجازي

المهندس وليد عبدالسلام رئيساً لمجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية

نقود- صورة أرشيفية

96 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 2025

ذهب

تراجع طفيف للذهب محليا.. والأسواق تترقب اليوم بيانات التضخم الأمريكية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

