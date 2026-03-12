اتهامات بتورط الموساد.. عشرات القتلى في هجوم جوي بمسيرات إسرائيلية على طهران

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، التابعة للنظام في طهران، ليلة أمس، بوقوع حادثة غير مألوفة، مشيرة إلى وجود تعاون بين "إرهابيين" وجهاز الموساد الإسرائيلي.

وبحسب تقرير الوكالة، قُتل نحو عشرة من عناصر الأمن وقوات الباسيج عند نقاط تفتيش في العاصمة الإيرانية طهران، إثر اشتباكات بين عناصر مسلحة والقوات، وهجوم طائرات إسرائيلية مسيرة على تلك النقاط.



كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن "هذه العملية جهد مشترك بين الموساد والعناصر الملكية لاختراق الإرهابيين وتخريب البلاد. وستفشل العملية".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني، تنفيذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية واستخباراتية إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل.

وأوضح الجيش الإيراني، في بيان، أن الهجمات التي بدأت منذ فجر اليوم طالت عددًا من الأهداف الاستراتيجية، من بينها مقر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى الوحدة 8200 المتخصصة في الحرب السيبرانية وجمع الإشارات الاستخباراتية.



وأشار البيان إلى أن الضربات شملت أيضًا استهداف رادار غرين باين المسؤول عن اعتراض الصواريخ الباليستية، إلى جانب مبنى قيادة الغواصات في القاعدة البحرية بمدينة حيفا، مؤكدًا أن العمليات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة.



وأكد الجيش الإيراني أن عملياته ضد الأهداف الإسرائيلية مستمرة، مشددًا على أن القوات الإيرانية تواصل ما وصفه بـ«الدفاع عن سلامة الأراضي الإيرانية واستقلال البلاد».