4 خطوات لتحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد

نشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد ، يمكن لطلاب الثانوية العامة 2026 الآن تحميلها عبر بوابة المكتبة الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد ، يمكن الوصول إليه الآن بضغطة واحدة من خلال الرابط التالي https://ellibrary.moe.gov.eg/sec3guideforms/

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد .. خطوات التحميل

لتحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد ، يجب على طلاب الثانوية العامة 2026 الآن اتباع الخطوات التالية :

ادخل على رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد على موقع وزارة التربية والتعليم

حدد المادة

اختر النموذج الإسترشادي الأول أو الثاني

اضغط على أيقونة استعراض و تحميل الموجودة أسفل المادة المرغوب في تحميلها

وكان قد بدأ موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طرح النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf ، من مساء السبت 28 فبراير 2026 ، بهدف توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf المطروحة عبر موقعها الرسمي يصل إلى ١٠ نماذج استرشادية لكل مادة

وفي هذا الإطار، تشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه يتم اتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع الوزارة يوميا في تمام الساعة ٩ مساء وفقا للجداول المعلنة والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل ، وذلك بالتوازي مع إتاحة حل النماذج عبر قناة "مدرستا ٣" عبر سلسلة من الحلقات التي سيتم إذاعتها يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الخطوة تستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب الامتحانات، معربة عن خالص الأمنيات لهم بالسداد والتوفيق.