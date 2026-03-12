قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الخميس
هل نزول الحيض قبل المغرب بدقائق يبطل الصيام ؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
شديد البرودة صباحا.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 مارس 2026
أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل
البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني وتطلب من السكان التزام منازلهم
وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الثابت والداعم بقوة للسعودية
الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الثابت والداعم بقوة للسعودية

فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في اطار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين ازاء التطورات الإقليمية المتسارعة واستمرار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الراهنة، حيث أكد الوزير عبد العاطي مجدداً على موقف مصر الثابت والداعم بقوة للمملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية الشقيقة، مشدداً على تضامن مصر الكامل في مواجهة أية تحديات تمس أمن المملكة.

 وجدد وزير الخارجية إدانة مصر الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة، مشدداً على أنه لا يوجد أي مبرر لتلك الاعتداءات، ومؤكداً على ضرورة الاحترام الكامل لمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.

كما تناول الاتصال جهود إجلاء المواطنين المصريين، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر البالغ لما قدمته السلطات في المملكة العربية السعودية من دعم وتسهيلات مقدرة لإنجاح جهود الإجلاء في ظل الظروف الراهنة.

وتناول الوزيران الجهود المبذولة لاحتواء الموقف المتأزم، حيث حذر وزير الخارجية من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع نطاق الصراع، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين ويضع أمن المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة.

وتوافق الجانبان في ختام الاتصال على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع وحالة من الفوضى الشاملة.

