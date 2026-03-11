قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية ليلة القدر مستجابة.. 12 دعوة لإدراك أجرها ونورها وبركتها
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ترحيب برلماني بمقترح وزير الخارجية بتكوين قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات في المنطقة.. ونواب: ستكون بمثابة أداة ردع لكل التهديدات

د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
معتز الخصوصي

وزير الخارجية يؤكد أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على أمن الدول العربية

وكيل دفاع النواب: تكوين قوة عربية مشتركة سيتصدى لأي اعتداء على دولنا

نائب: القوة العربية المشتركة مهمة لمواجهة أي تهديدات في المنطقة
 

أشاد عدد من النواب بمقترح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بشأن تكوين قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات في المنطقة ، وأكدوا أن القوة العربية مطلب شعبي لكل شعوب الوطن العربى وعند تنفيذه سيلاقي ترحاب كبير فى جميع الدول العربية.

في البداية قال النائب إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، إنه اقتضت الضرورة الملحة تفعيل الاقتراح القديم الجديد وهو تكوين قوة عربية مشتركة لتكون قوة ردع أمام أي محاولات للتعدي على الدول العربية.

وأكد المصري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تصريح وزير الخارجية المصرية جاء فى وقته ، لأن أي تأخير  من شأنه تقويض السلام فى المنطقة واستمرار أعداء الوطن العربى فى التعدي على أراضي الدول العربية  وتنفيذ مخططها الرامي إلى خضوع الوطن العربي للغزاة، قائلا أن القوه تنشأ الحق وتحميه.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أنه منذ إنشاء الجامعة العربية لم يتم تفعيل بنودها الدفاعية ، وهى أهم بنودها بسبب إفشال المستعمر لأي محاولات لإحياء هذا البند الهام والأساسي.

وتابع: مصر طالبت مرارا وتكرارا بإنشاء قوة دفاع عربى مشترك لحماية الوطن العربى من الدول العاديه والمتربصة وضرب بمقترحاتها عرض الحائط المغطى بالحماية الأجنبية “عريان” ، لأن توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الأجنبى وتطبيع كامل العلاقات معه تسببت في فشله لأنه هو ذات المتربص بالوطن ويساعد على الفرقة وإضعاف الوطن حتى لايكون هناك صحوة عربية تقوض نفوذ الدول الاستعمارية.

وأوضح أن القوة العربية مطلب شعبي لكل شعوب الوطن العربى وعند تنفيذه سيلاقي ترحاب كبير فى جميع الدول العربية ، خاصة فى هذا التوقيت الحرج الذى أثبت فشل من يعتمد على الدول التى لها أطماع فى المنطقة ، مستشهدا بقوة مصر العسكرية حاليا والتي منعت الأعداء من تنفيذ مخططاتها وعلى رأسها تهجير أبناء غزة.

واختتم: مصر دائما فى قلب العروبة والذود عنها ، مناشدا الدول العربية باتخاذ موقف سريع وحازم فى هذا الاتجاه حتى لاتكون الدول العربية فريسة للاستعمار ، وقد أثبتت الأحداث صحة رؤية مصر في هذا الاتجاه.

وقال النائب فريدي البياضي ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، إنه مهم جدا أن يكون لدينا قوة عربية مشتركة ، خاصة وأننا لدينا اتفافية الدفاع العربي المشترك ولكنها غير مفعلة ولم يؤخذ بها ، بغض النظر عن أننا نميل للسلام ولا نعتدي على أحد.

وأكد البياضي لـ"صدى البلد" أن وجود القوة خير حافظ للسلام ، ولابد من جيش قوي وتسليحه للحفاظ على الدولة، مشيرا إلى أننا لابد أن نميل للقوة وتفعيل الاتفاقيات لمواجهة أي إمكانية للتهديدات المستمرة في المنطقة.

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب : الدول العربية لديها تاريخ مشترك يسمح بتفعيل اتفاقية للدفاع العربي المشترك لحماية أراضينا وحدودنا.

وكان قد شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في اجتماع افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة يوم الأحد ٨ مارس، والذي عُقد لمناقشة التصعيد العسكرى فى المنطقة واستهداف سيادة وسلامة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات من إيران.

وأعرب وزير الخارجية عن التضامن الكامل مع دول الخليجية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مشدداً على الإدانة القاطعة والرفض الكامل لهذه الاعتداءات وأي ذرائع لتبريرها.

وشدد الوزير عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة تغليب لغة الحوار والمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد العسكري وحدة التوتر، محذراً من خطورة الموقف وضرورة تجنب انزلاق المنطقة نحو المزيد من التصعيد والفوضى الشاملة.

ونوه وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على أمن الدول العربية وصون سيادتها، مشيرا في هذا السياق الى ضرورة تفعيل أطر التعاون العربي المشترك للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة، بما في ذلك تشكيل قوة عربية مشتركة.

النواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قوة عربية مشتركة التحديات الحماية الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

دعاء صلاة التهجد

دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل

ترشيحاتنا

حكومة بريطانيا: نواصل دعم الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة

بريطانيا: نواصل دعم الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الروسي

وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان تطورات الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية

جانب من اللقاء

توفير الدعم والرعاية للطلاب والباحثين المصريين الدارسين بالخارج.. تفاصيل

بالصور

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

موقف
موقف
موقف

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد