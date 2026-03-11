ترحيب برلماني بمقترح وزير الخارجية بتكوين قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات في المنطقة.. ونواب: ستكون بمثابة أداة ردع لكل التهديدات

وزير الخارجية يؤكد أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على أمن الدول العربية

وكيل دفاع النواب: تكوين قوة عربية مشتركة سيتصدى لأي اعتداء على دولنا

نائب: القوة العربية المشتركة مهمة لمواجهة أي تهديدات في المنطقة



أشاد عدد من النواب بمقترح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بشأن تكوين قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات في المنطقة ، وأكدوا أن القوة العربية مطلب شعبي لكل شعوب الوطن العربى وعند تنفيذه سيلاقي ترحاب كبير فى جميع الدول العربية.

في البداية قال النائب إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، إنه اقتضت الضرورة الملحة تفعيل الاقتراح القديم الجديد وهو تكوين قوة عربية مشتركة لتكون قوة ردع أمام أي محاولات للتعدي على الدول العربية.

وأكد المصري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تصريح وزير الخارجية المصرية جاء فى وقته ، لأن أي تأخير من شأنه تقويض السلام فى المنطقة واستمرار أعداء الوطن العربى فى التعدي على أراضي الدول العربية وتنفيذ مخططها الرامي إلى خضوع الوطن العربي للغزاة، قائلا أن القوه تنشأ الحق وتحميه.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أنه منذ إنشاء الجامعة العربية لم يتم تفعيل بنودها الدفاعية ، وهى أهم بنودها بسبب إفشال المستعمر لأي محاولات لإحياء هذا البند الهام والأساسي.

وتابع: مصر طالبت مرارا وتكرارا بإنشاء قوة دفاع عربى مشترك لحماية الوطن العربى من الدول العاديه والمتربصة وضرب بمقترحاتها عرض الحائط المغطى بالحماية الأجنبية “عريان” ، لأن توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الأجنبى وتطبيع كامل العلاقات معه تسببت في فشله لأنه هو ذات المتربص بالوطن ويساعد على الفرقة وإضعاف الوطن حتى لايكون هناك صحوة عربية تقوض نفوذ الدول الاستعمارية.

وأوضح أن القوة العربية مطلب شعبي لكل شعوب الوطن العربى وعند تنفيذه سيلاقي ترحاب كبير فى جميع الدول العربية ، خاصة فى هذا التوقيت الحرج الذى أثبت فشل من يعتمد على الدول التى لها أطماع فى المنطقة ، مستشهدا بقوة مصر العسكرية حاليا والتي منعت الأعداء من تنفيذ مخططاتها وعلى رأسها تهجير أبناء غزة.

واختتم: مصر دائما فى قلب العروبة والذود عنها ، مناشدا الدول العربية باتخاذ موقف سريع وحازم فى هذا الاتجاه حتى لاتكون الدول العربية فريسة للاستعمار ، وقد أثبتت الأحداث صحة رؤية مصر في هذا الاتجاه.

وقال النائب فريدي البياضي ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، إنه مهم جدا أن يكون لدينا قوة عربية مشتركة ، خاصة وأننا لدينا اتفافية الدفاع العربي المشترك ولكنها غير مفعلة ولم يؤخذ بها ، بغض النظر عن أننا نميل للسلام ولا نعتدي على أحد.

وأكد البياضي لـ"صدى البلد" أن وجود القوة خير حافظ للسلام ، ولابد من جيش قوي وتسليحه للحفاظ على الدولة، مشيرا إلى أننا لابد أن نميل للقوة وتفعيل الاتفاقيات لمواجهة أي إمكانية للتهديدات المستمرة في المنطقة.

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب : الدول العربية لديها تاريخ مشترك يسمح بتفعيل اتفاقية للدفاع العربي المشترك لحماية أراضينا وحدودنا.

وكان قد شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في اجتماع افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة يوم الأحد ٨ مارس، والذي عُقد لمناقشة التصعيد العسكرى فى المنطقة واستهداف سيادة وسلامة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات من إيران.

وأعرب وزير الخارجية عن التضامن الكامل مع دول الخليجية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مشدداً على الإدانة القاطعة والرفض الكامل لهذه الاعتداءات وأي ذرائع لتبريرها.

وشدد الوزير عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة تغليب لغة الحوار والمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد العسكري وحدة التوتر، محذراً من خطورة الموقف وضرورة تجنب انزلاق المنطقة نحو المزيد من التصعيد والفوضى الشاملة.

ونوه وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على أمن الدول العربية وصون سيادتها، مشيرا في هذا السياق الى ضرورة تفعيل أطر التعاون العربي المشترك للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة، بما في ذلك تشكيل قوة عربية مشتركة.