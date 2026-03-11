قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
أسماء عبد الحفيظ

مع حلول شهر رمضان يحرص ملايين المسلمين على الصيام، لكن في بعض الحالات قد يرسل الجسم إشارات تحذيرية تدل على أنه لا يتحمل الصيام أو يحتاج إلى مراجعة الطبيب.

 ويؤكد الأطباء أن الصيام آمن لمعظم الأشخاص الأصحاء، لكنه قد يصبح مرهقًا أو خطرًا في حالات معينة إذا ظهرت أعراض غير طبيعية أو متكررة.

علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

كشفت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة، في السطور التالية نستعرض أبرز العلامات التي قد تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام ويجب الانتباه لها.

دوخة شديدة أو إغماء

واوضحت جميل من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان الشعور بدوخة خفيفة في بداية الصيام قد يكون طبيعيًا لدى البعض، لكن الدوخة الشديدة أو الإغماء قد تكون علامة على انخفاض ضغط الدم أو انخفاض مستوى السكر في الدم. وإذا تكررت هذه الحالة أثناء الصيام فمن الأفضل استشارة الطبيب.

صداع مستمر لا يختفي

يعاني بعض الأشخاص من صداع خفيف في أول أيام الصيام بسبب تغيير نمط الطعام أو قلة الكافيين، لكن الصداع الشديد أو المستمر طوال اليوم قد يشير إلى الجفاف أو انخفاض السكر أو ارتفاع ضغط الدم.

خفقان القلب

إذا شعرت بتسارع ضربات القلب أو خفقان قوي أثناء الصيام، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض السكر أو الجفاف أو نقص بعض المعادن مثل البوتاسيوم، وهي حالة تحتاج إلى الانتباه خاصة إذا تكررت.

تعب شديد وإرهاق غير طبيعي

الشعور ببعض التعب أثناء الصيام أمر طبيعي، لكن الإرهاق الشديد الذي يمنعك من القيام بالأنشطة اليومية قد يدل على أن الجسم لا يحصل على الطاقة الكافية أو يعاني من نقص في بعض العناصر الغذائية.

جفاف شديد في الفم والحلق

من الطبيعي الشعور بالعطش أثناء الصيام، لكن الجفاف الشديد أو تشقق الشفاه واللسان بشكل واضح قد يكون علامة على فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل.

اضطرابات في المعدة

يعاني بعض الأشخاص من ألم شديد في المعدة أو قيء أو حموضة قوية أثناء الصيام، وقد تكون هذه الأعراض مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة أو القرحة.

انخفاض شديد في السكر

من العلامات التي قد تشير إلى انخفاض السكر أثناء الصيام:

  • التعرق الشديد
  • الرجفة
  • الجوع الشديد
  • ضعف التركيز
  • الدوخة

وإذا ظهرت هذه الأعراض بشكل واضح فقد يحتاج الشخص إلى كسر الصيام للحفاظ على سلامته.

فقدان التركيز أو التشوش

قد يشعر البعض بعدم القدرة على التركيز أو الشعور بالتشوش الذهني، وهو ما قد يكون نتيجة انخفاض مستوى السكر في الدم أو الجفاف.

متى يجب التوقف عن الصيام؟

الصيام

ينصح الأطباء بضرورة التوقف عن الصيام واستشارة الطبيب إذا ظهرت أعراض شديدة مثل:

  • الإغماء
  • ألم شديد في الصدر
  • قيء متكرر
  • هبوط شديد في السكر

فالصحة تأتي أولًا، وقد رخصت الشريعة الإسلامية الإفطار في حالة المرض أو الخوف من الضرر.

نصائح تساعد الجسم على تحمل الصيام

هناك بعض النصائح التي تساعد الجسم على التكيف مع الصيام، ومنها:

  • تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتين والألياف
  • شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور
  • تجنب الأطعمة المالحة التي تزيد الشعور بالعطش
  • تقليل الكافيين مثل القهوة والشاي
  • تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء
نصائح تساعد الجسم على تحمل الصيام الجسم الصيام علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام دوخة شديدة أو إغماء صداع مستمر لا يختفي خفقان القلب تعب شديد وإرهاق غير طبيعي جفاف شديد في الفم والحلق اضطرابات في المعدة انخفاض شديد في السكر فقدان التركيز أو التشوش متى يجب التوقف عن الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

ترشيحاتنا

الدكتور حسام موافي

حسام موافي: فقدان الوزن دون سبب يستدعي زيارة الطبيب

الدكتور حسام موافي

حسام موافي يحذر من الإفراط في القهوة: تؤثر على كهرباء القلب

حسام موافي

حسام موافي: الصيام يعلمنا أشياء كثيرة منها لم شمل الأسرة

بالصور

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد