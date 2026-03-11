لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

مع حلول شهر رمضان يحرص ملايين المسلمين على الصيام، لكن في بعض الحالات قد يرسل الجسم إشارات تحذيرية تدل على أنه لا يتحمل الصيام أو يحتاج إلى مراجعة الطبيب.

ويؤكد الأطباء أن الصيام آمن لمعظم الأشخاص الأصحاء، لكنه قد يصبح مرهقًا أو خطرًا في حالات معينة إذا ظهرت أعراض غير طبيعية أو متكررة.

علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

كشفت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة، في السطور التالية نستعرض أبرز العلامات التي قد تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام ويجب الانتباه لها.

دوخة شديدة أو إغماء

واوضحت جميل من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان الشعور بدوخة خفيفة في بداية الصيام قد يكون طبيعيًا لدى البعض، لكن الدوخة الشديدة أو الإغماء قد تكون علامة على انخفاض ضغط الدم أو انخفاض مستوى السكر في الدم. وإذا تكررت هذه الحالة أثناء الصيام فمن الأفضل استشارة الطبيب.

صداع مستمر لا يختفي

يعاني بعض الأشخاص من صداع خفيف في أول أيام الصيام بسبب تغيير نمط الطعام أو قلة الكافيين، لكن الصداع الشديد أو المستمر طوال اليوم قد يشير إلى الجفاف أو انخفاض السكر أو ارتفاع ضغط الدم.

خفقان القلب

إذا شعرت بتسارع ضربات القلب أو خفقان قوي أثناء الصيام، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض السكر أو الجفاف أو نقص بعض المعادن مثل البوتاسيوم، وهي حالة تحتاج إلى الانتباه خاصة إذا تكررت.

تعب شديد وإرهاق غير طبيعي

الشعور ببعض التعب أثناء الصيام أمر طبيعي، لكن الإرهاق الشديد الذي يمنعك من القيام بالأنشطة اليومية قد يدل على أن الجسم لا يحصل على الطاقة الكافية أو يعاني من نقص في بعض العناصر الغذائية.

جفاف شديد في الفم والحلق

من الطبيعي الشعور بالعطش أثناء الصيام، لكن الجفاف الشديد أو تشقق الشفاه واللسان بشكل واضح قد يكون علامة على فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل.

اضطرابات في المعدة

يعاني بعض الأشخاص من ألم شديد في المعدة أو قيء أو حموضة قوية أثناء الصيام، وقد تكون هذه الأعراض مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة أو القرحة.

انخفاض شديد في السكر

من العلامات التي قد تشير إلى انخفاض السكر أثناء الصيام:

التعرق الشديد

الرجفة

الجوع الشديد

ضعف التركيز

الدوخة

وإذا ظهرت هذه الأعراض بشكل واضح فقد يحتاج الشخص إلى كسر الصيام للحفاظ على سلامته.

فقدان التركيز أو التشوش

قد يشعر البعض بعدم القدرة على التركيز أو الشعور بالتشوش الذهني، وهو ما قد يكون نتيجة انخفاض مستوى السكر في الدم أو الجفاف.

متى يجب التوقف عن الصيام؟

الصيام

ينصح الأطباء بضرورة التوقف عن الصيام واستشارة الطبيب إذا ظهرت أعراض شديدة مثل:

الإغماء

ألم شديد في الصدر

قيء متكرر

هبوط شديد في السكر

فالصحة تأتي أولًا، وقد رخصت الشريعة الإسلامية الإفطار في حالة المرض أو الخوف من الضرر.

نصائح تساعد الجسم على تحمل الصيام

هناك بعض النصائح التي تساعد الجسم على التكيف مع الصيام، ومنها: