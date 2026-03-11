"تريند تحت التهديد" أول مسلسل ميكرو دراما في مصر

وسط تحديات السباق الرمضاني لعام 2026، نجح مسلسل "تريند تحت التهديد" في تحقيق انتشار لافت على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ليس فقط لقصته المشوقة والجذابة، بل لأنه يشكل طفرة تقنية وفنية غير مسبوقة باعتباره أول عمل "ميكرو دراما" في مصر.

مسلسل "ترند تحت التهديد" أول مسلسل مصري يعتمد بالكامل على تقنية الميكرو دراما (Micro-Drama) حيث يتم تكثيف الأحداث الدرامية المركزة في زمن قياسي، مما يتماشى مع إيقاع العصر السريع.

ويرى الكثيرون أن هذا العمل يمثل "المستقبل الحقيقي" لصناعات الدراما في الفترة القادمة، ويجذب جيل "السوشيال ميديا" وعصر السرعة.

"تريند تحت التهديد" هو تجربة درامية بصرية جديدة تراهن على المواهب الشابة والتقنيات الرائدة في مجال الدراما؛ وإعلان عن بداية عصر جديد للدراما الرقمية.

المسلسل بطولة حسام الفحام، واخرج أحمد فرغلي، وإنتاج شركة إن شوت بروداكشن ومدير التصوير علي الجوهري وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.