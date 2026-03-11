قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة تطلق مبادرة لتأهيل الشباب من ذوي الهمم اقتصاديا
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مسار إجباري.. أمريكا ترحب وإيران تنسحب والفيفا في ورطة بـ المونديال

منتخب إيران
منتخب إيران
القسم الرياضي

يبدو أن ملف مشاركة إيران في كأس العالم 2026 بأمريكا بات يتجاوز كونه مسألة رياضية، ليتحول إلى أزمة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها السياسة بالأمن بالرياضة.

وأسفرت قرعة مونديال 2026 عن وقوع منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.

ووضعت تأكيدات وزير الشباب والرياضة الإيراني استبعاد مشاركة منتخب بلاده ضمن منافسات مونديال 2026 الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في حالة إرتباك.

ويبحث الفيفا عن حلول وسناريوهات بديلة تحسبا لإعلان إيران الإنسحاب بشكل رسمي من منافسات مونديال 2026.

إيران تستبعد المشاركة فى المونديال

أكد أحمد دنيا مالي وزير الشباب والرياضة الإيراني على استبعاد مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 بسبب الأزمة الحالية.

وقال وزير الرياضة :منذ أن اغتالت هذه الحكومة الفاسدة قائدنا ولم يعد لدينا أي شروط للمشاركة في كأس العالم في ظل الإجراءات الخبيثة ضد إيران.

وأوضح: فرضت علينا حربان خلال 8 أو 9 أشهر وتم قتل آلاف من شعبنا ولم يعد مؤكد لا توجد لدينا إمكانية للمشاركة بهذه الطريقة.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزير الرياضة الإيراني عن موقف منتخب بلاده من المشاركة في المونديال بأمريكا.

ترامب يوافق على مشاركة إيران بالمونديال 

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل جلسته مع دونالد ترامب رئيس أمريكا لمناقشة تفاصيل استضافة كأس العالم 2026 بجانب موقف إيران من البطولة.

وقال إنفانتينو في تصريحات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: التقيت برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب سيناقش حالة الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم القادمة، والحماس المتزايد، حيث أننا على استعداد للانطلاق خلال 93 يومًا فقط.

وأضاف: تحدثنا أيضا عن الوضع الحالي في إيران، وحقيقة تأهل المنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026. خلال المناقشات، كرر الرئيس ترامب التأكيد على أن الفريق الإيراني مرحب به بالطبع للمنافسة في البطولة في الولايات المتحدة.

واختتم إنفانتينو تصريحاته قائلا : نحن جميعا بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لكرة القدم لجمع الناس الآن أكثر من أي وقت مضى، وأشكر بصدق رئيس الولايات المتحدة على دعمه، حيث يظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم.

سيناريو بديل

ويبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن سيناريوهات بديلة حال إنسحاب منتخب إيران بشكل رسمي من المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتتجه الأنظار إلى تداعيات محتملة على مستوى قارة آسيا، حيث يتم تداول سيناريو يقضي بتأهل منتخب العراق مباشرة إلى النهائيات في حال انسحاب إيران، ليحل مكانها في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، في خطوة قد تمنحه بطاقة عبور تاريخية دون خوض الملحق.

وفي المقابل، سوف ينتقل منتخب الإمارات إلى خوض الملحق العالمي بدلاً من العراق، ضمن نظام تأهيلي يضم 6 منتخبات تتنافس على بطاقتين فقط. 

ومن المقرر أن يواجه العراق الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في مونتيري، بينما يضم المسار الآخر منتخبات الكونغو الديمقراطية وكاليدونيا الجديدة وجامايكا.

لكن هذه السيناريوهات، رغم انتشارها الواسع، تصطدم بواقع أكثر تعقيداً على المستويين التنظيمي والفني معاً، وليس التنظيمي فقط؛ فإلى جانب الضغط الزمني الكبير مع اقتراب موعد الملحق العالمي في أواخر مارس الجاري وبداية أبريل القادم تبرز تحديات فنية مباشرة تتعلق بجاهزية المنتخبات المعنية.

ولا تتوقف التحديات عند هذا الحد؛ بل تمتد إلى الجانب الفني البحت، حيث إن أي تغيير في هوية المنتخبات أو مسار التأهل سيؤثر بشكل مباشر على خطط الإعداد، سواء للعراق أو الإمارات، أو حتى بقية منتخبات المجموعة السابعة.

كما أن انتقال منتخب من الملحق إلى النهائيات مباشرة، كما يُطرح في حالة العراق، يطرح تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصاً أن بقية المنتخبات خاضت مساراً تأهيلياً كاملاً، بينما قد يستفيد منتخب آخر من ظروف استثنائية.

منتخب إيران حرب إيران مونديال 2026 الفيفا منتخب العراق

