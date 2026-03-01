منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة

أكد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، صعوبة مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران والقوات الأمريكية والإسرائيلية، والتي تسببت في تصاعد حدة التوتر.

وقال تاج في تصريحات لشبكة طهران التلفزيونية: "بعد ما حدث والهجوم الأمريكي على إيران، من غير المرجح أن نتطلع إلى خوض بطولة كأس العالم".

وأضاف: "لكننا ننتظر القرار النهائي الذي يعود للمسؤولين الرياضيين".

ويأتي هذا في وقت تتواجد فيه إيران ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، بعد أن تأهلت للمرة الرابعة تواليًا بعد تصدرها مجموعتها في التصفيات الآسيوية.

وكانت قرعة كأس العالم 2026 قد أسفرت عن استضافة مدينة لوس أنجلوس مباراتين لإيران خلال دور المجموعات، بينما ستُلعب مواجهة منتخب مصر في نفس المجموعة بمدينة سياتل يوم 26 يونيو المقبل.

وتأتي هذه التطورات بعد الضربات العسكرية التي استهدفت العاصمة الإيرانية طهران وعدة مناطق أخرى، ما أثار مخاوف واسعة بشأن استقرار الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة.