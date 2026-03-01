إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي

قال مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الأحد، إن حطام طائرة مسيرة تم اعتراضها تسبب في إصابة امرأة وطفلها بجروح طفيفة، بعد أن سقط على مجمع في أبوظبي يضم السفارة الإسرائيلية وعددا من البعثات الدولية الأخرى.



وذكر المكتب أن حطام المسيرة سقط على واجهة مجمع أبراج الاتحاد بعد اعتراضها، ما تسبب في سماع أصوات عالية في أنحاء الإمارة.

كما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان، أن شخصين أصيبا بعد سقوط شظايا طائرات مسيرة على منزلين لدى اعتراضها.

وجاء في البيان على حساب المكتب على “إكس”: "أعلنت الجهات المختصة عن سقوط شظايا طائرات مسيرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي، ما أسفر عن إصابتين، وقد تم توفير العناية الطبية اللازمة لهما".

ولحقت أضرار بمطار دبي الدولي وفندق برج العرب الشهير وجزيرة نخلة جميرا الصناعية وكذلك مطار أبوظبي الدولي.

واستمرت أعمدة دخان سوداء كثيفة في التصاعد من منطقة ميناء جبل علي، حيث اشتعلت النيران في أحد الأرصفة اليوم، الأحد، بسبب حطام ناجم عن اعتراض صاروخ.

وفي سلطنة عمان المجاورة، التي لم تتعرض لأي ضربات أمس، السبت، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن ميناء الدقم التجاري تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين، ما أسفر عن إصابة عامل وافد.