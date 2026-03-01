لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم

في شهر رمضان، حين تميل الشوارع إلى السكون قبيل أذان المغرب وتخف الحركة تدريجيا، تبدو مراكز التنمية الشبابية بمحافظة كفر الشيخ مشهدا مختلفا لا يعرف الهدوء، إذ يتحول نهارها إلى مساحة نابضة بالحياة منذ الساعات الأولى للصباح وحتى ما بعد الإفطار، مع تواصل فعاليات مبادرة "رمضان يجمعنا" تحت شعار "لمة شبابنا في رمضان".

فعلى عكس الصورة الذهنية المعتادة عن هدوء النهار في هذا الشهر، تبدأ الحركة مبكرا داخل المراكز بتدريبات رياضية خفيفة تمهيدا للبطولات، وتجهيز الملاعب والقاعات لاستقبال الأنشطة، إلى جانب حلقات تحفيظ القرآن الكريم ومراجعته، ومبادرات تطوعية تهدف إلى التجميل والتشجير، في مشهد يعكس روح المشاركة والعمل الجماعي.

تشجير الشوارع

وضمن فعالية "لونها بالأخضر"، اصطف الطلائع لغرس الشتلات وتنظيف المساحات المحيطة، في محاولة لترك أثر ممتد يتجاوز أيام الشهر الفضيل.

وتقول مريم خالد، إحدى المشاركات- خلال تصريحات لها: "ننزل من بدري نشارك في التشجير، وإحساس إنك تزرع شجرة بإيدك مختلف، بيخليك ترتبط بالمكان أكتر وتحافظ عليه".

وتتحرك "رمضان يجمعنا" عبر خمسة مسارات رئيسية تشمل:

- المسار الرياضي "حريفة بلدنا".

- المسار الديني.

- المسار الاجتماعي.

- المسار الإبداعي "مواهب بلدنا"

- المسار التطوعي، بما يضمن تنوع الفعاليات واستيعاب مختلف الاهتمامات والطاقات.

دوري خماسي كرة القدم

وفي المسار الرياضي، استضافت الإدارات الفرعية دوري خماسي كرة القدم، إلى جانب بطولات تنس الطاولة، وعروض فرق الهوايات في الكاراتيه والقدم الطائرة.

ويقول أحمد السيد، أحد المشاركين- خلال تصريحات له: "اليوم بيكون مليان نشاط، مش مجرد مباراة بعد الإفطار، إحنا بنتدرب صباحا ونرجع نستكمل الفعاليات مساءا".

وفي ساحات أخرى، أقامت فرق الجوالة معسكراتها الكشفية، حيث نصبت الخيام وتوزعت المهام بين الأعضاء.

ويوضح يوسف محمد، عضو فريق الجوالة- خلال تصريحات له: "المعسكرات علمتنا الانضباط والعمل بروح الفريق، وبقينا أقدر على التعامل مع مواقف مختلفة، وده شيء مهم لأي شاب".

مسابقة لحفظ القرآن الكريم

وللجانب الديني حضوره الواضح ضمن المبادرة، إذ نظمت مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم على مستوى الإدارات الفرعية، في أجواء اتسمت بالمنافسة الإيجابية والدعم المتبادل.

وتقول آية عبدالرحمن، إحدى المشاركات- خلال تصريحات لها: "المسابقة شجعتني أراجع وأثبت حفظي، وكان فيه دعم وتشجيع كبير، وحسيت إن الشهر ده فرصة حقيقية للتقرب إلى الله وتطوير نفسي".

ومع انطلاق مدفع الإفطار، تهدأ الشوارع قليلا، لكن مراكز التنمية الشبابية سرعان ما تستعيد نشاطها، فتتجمع الأسر، وتتواصل المنافسات، وتقام العروض والندوات في أجواء يغلب عليها الود والتشجيع، ليبقى المشهد عنوانا لروح جماعية تجعل من الشهر الكريم مساحة للعمل والعطاء والتقارب.