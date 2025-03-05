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«الرعاية الصحية»: «رمضان بصحة لكل العيلة» تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الرعاية الصحية»: «رمضان بصحة لكل العيلة» تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة

مستشفى
مستشفى
البهى عمرو

قالت الدكتورة نهى الصناديدي مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، إنّ مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» هي حملة تتبناها الهيئة العامة للرعاية الصحية في كل عام خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت «الصناديدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» تستهدف تحقيق 3 محاور أساسية ومنها متابعة أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضى السكر والضغط، إذ تستهدف الوصول إليهم في المنازل بفرق خارجية وخاصة كبار السن وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة والمرضى غير القادرين للوصول إلى منشآت الرعاية الصحية لأسباب صحية.

وتابعت: «المبادرة تتضمن 570 فريق متنقل في الـ6 محافظات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، إذ تستهدف حوالي أكثر من 400 ألف منتفع من مرضى الأمراض المزمن»، لافتة إلى أن المحور الثاني التي تعمل عليه المبادرة هو المسح المبدئي للمواطنين بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة سواء السكر أو الضغط، وفي حالة اكتشاف أي من الأمراض يتم توجيهم مباشرة لمنشأة الرعاية الأولية لاستكمال التشخيص النهائي ومن ثم البدء في الخطة العلاجية وصرف العلاج.

وواصلت مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية أنّ المحور الثالث للمبادرة الأساسي والأهم إذ يستهدف رفع الوعي المجتمعي بالنسبة للثقافة الصحية الخاصة بالأمراض المزمنة».      

رمضان الرعاية الصحية رمضان بصحة

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