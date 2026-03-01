قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد معرض أهلاً رمضان وسوق اليوم الواحد في إهناسيا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

زار اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم مركز إهناسيا، ضمن سلسلة جولاته الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية ومتابعة منظومة  العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، حيث اطمأن  على  انتظام سير العمل في  معارض "أهلاً رمضان "ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل

وتجول محافظ بني سويف داخل المعرض، الذي تنظمه  الوحدة المحلية بالتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية وتحت إشراف التموين، ويضم معظم المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت والياميش، وبيض المائدة ،فضلا عن تفقد مبادرة سوق (اليوم الواحد)،التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية مع ضمان جودتها وسهولة الحصول إليها.

وأكد محافظ بني سويف أهمية واستمرار متابعة منظومة العمل بالمعارض ، والتأكد من استدامة وتوافر السلع والمعروضات بالكميات الكافية وبالأسعار المتفق عليها ، مع التأكيد على طرح السلعة الواحدة بنوعيات متعددة لتناسب مع كافة الأذواق والدخول ، واتخاذ ما يلزم حيال أي مخالفة أو تقصير.

رافق المحافظ خلال الزيارة : محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ،أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري ،ومسؤولو  التموين ونواب رئيس المدينة .

بني سويف اهناسيا محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام

غدًا.. رئيس الأعلى للإعلام يشارك في اجتماعين للجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب

رسامة كهنة جدد

بمشاركة لفيف من الأساقفة.. سيامة 12 كاهنا جديدا بالبحر الأحمر | صور

بنوك

تحالف مصرفي جديد لتمويل شركة فليكس بي آي تي إيجيبت للصناعة بـ 119.4 مليون دولار

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد