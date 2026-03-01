محافظ بني سويف يتفقد معرض أهلاً رمضان وسوق اليوم الواحد في إهناسيا

زار اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم مركز إهناسيا، ضمن سلسلة جولاته الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية ومتابعة منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، حيث اطمأن على انتظام سير العمل في معارض "أهلاً رمضان "ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل

وتجول محافظ بني سويف داخل المعرض، الذي تنظمه الوحدة المحلية بالتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية وتحت إشراف التموين، ويضم معظم المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت والياميش، وبيض المائدة ،فضلا عن تفقد مبادرة سوق (اليوم الواحد)،التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية مع ضمان جودتها وسهولة الحصول إليها.

وأكد محافظ بني سويف أهمية واستمرار متابعة منظومة العمل بالمعارض ، والتأكد من استدامة وتوافر السلع والمعروضات بالكميات الكافية وبالأسعار المتفق عليها ، مع التأكيد على طرح السلعة الواحدة بنوعيات متعددة لتناسب مع كافة الأذواق والدخول ، واتخاذ ما يلزم حيال أي مخالفة أو تقصير.

رافق المحافظ خلال الزيارة : محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ،أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري ،ومسؤولو التموين ونواب رئيس المدينة .