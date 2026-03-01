قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
رياضة

زد إف سي 2009 يتوج بلقب الدوري المصري بعد فوز كبير على الأهلي

عبدالله هشام

تُوِّج فريق زد إف سي 2009 بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، وذلك عقب المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب زد بالشيخ زايد

وذلك بحضور كبير من المسؤولين والجماهير، حيث نجح الفريق في تحقيق فوز مستحق على فريق النادي الأهلي بنتيجة 3–1، وسط أداء قوي ومتميز أكد أحقية الفريق باللقب وأظهر تطور اللاعبين وقدرتهم على المنافسة على أعلى مستوى. 

وأنهى الفريق الموسم في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، متفوقًا على نادي إنبي صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة، فيما جاء النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ويُعد هذا الإنجاز محطة فارقة للفريق الذي تمكن من حصد لقب الدوري للعام الثاني على التوالي، متفوقًا على أبرز الأندية المصرية، وهو ما يعكس قدرة النادي على إعداد جيل واعد من اللاعبين القادرين على المنافسة وتحقيق البطولات. 

وتمكن فريق زد إف سي 2009 بقيادة الجهاز الفني المكون من كريج جوردون (المدير الفني)، أحمد كمال (مدرب عام)، علي عياد (مدرب مساعد)، ومحمد إبراهيم (مدرب حراس المرمى)، من تقديم موسم استثنائي، وبرز خلاله عدد من اللاعبين المتميزين على رأسهم خالد مختار، دانيال تامر، كاراس جورج، ويوسف عثمان، الذين أسهموا بشكل مباشر في تحقيق سلسلة الانتصارات القوية، بدءًا من الفوز 3–0 على سيراميكا كليوباترا، مرورًا بالفوز 3–0 على نادي بيراميدز، والفوز 3–0 على فاركو، وصولًا إلى الانتصار الحاسم 3–1 على النادي الأهلي في المباراة النهائية.

وقال الدكتور أحمد عبدالله، المدير التنفيذي لنادي زد إف سي: “نفخر بتحقيق فريق زد إف سي مواليد 2009 لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، مما يعكس الأداء المتميز والانضباط والالتزام الراسخ داخل النادي، ويؤكد نجاح استراتيجيتنا في بناء برامج تطوير شاملة للاعبين من جميع المراحل العمرية، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة تدريبية متكاملة تُمكّن اللاعبين من تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم. كما نعمل على غرس قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف، بهدف إعداد جيل جديد قادر على المنافسة وتحقيق النجاحات المستمرة، ويُعزز هذا الإنجاز رؤية النادي في ترسيخ مكانته كمركز رائد لتطوير المواهب في كرة القدم المصرية.”

ويمثل هذا التتويج استمرارًا لمسيرة نجاح زد إف سي في تطوير الأداء الفردي والجماعي للاعبين، حيث يسعى النادي دومًا إلى رفع مستوى المهارات وضمان تحقيق الإنجازات المستمرة، كما يؤكد قدرة النادي على بناء منظومة متكاملة للناشئين، وتعزيز قيم التنافس والروح الرياضية في مختلف الأعمار، بما يضمن استمرار تألق الفريق في البطولات المحلية والإقليمية، ويجسد التزام النادي بالاستثمار المستدام في تطوير اللاعبين الشباب وتأهيلهم لتمثيل مصر بكفاءة عالية في المستقبل.

جدير بالذكر أن هذا التتويج يعكس قدرة زد إف سي على الاستمرار في التألق والمنافسة على أعلى المستويات، مع ترسيخ ثقافة الانضباط والاحترافية داخل جميع فرق النادي.

