زد إف سي 2009 يتوج بلقب الدوري المصري بعد فوز كبير على الأهلي

تُوِّج فريق زد إف سي 2009 بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، وذلك عقب المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب زد بالشيخ زايد

وذلك بحضور كبير من المسؤولين والجماهير، حيث نجح الفريق في تحقيق فوز مستحق على فريق النادي الأهلي بنتيجة 3–1، وسط أداء قوي ومتميز أكد أحقية الفريق باللقب وأظهر تطور اللاعبين وقدرتهم على المنافسة على أعلى مستوى.

وأنهى الفريق الموسم في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، متفوقًا على نادي إنبي صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة، فيما جاء النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ويُعد هذا الإنجاز محطة فارقة للفريق الذي تمكن من حصد لقب الدوري للعام الثاني على التوالي، متفوقًا على أبرز الأندية المصرية، وهو ما يعكس قدرة النادي على إعداد جيل واعد من اللاعبين القادرين على المنافسة وتحقيق البطولات.

وتمكن فريق زد إف سي 2009 بقيادة الجهاز الفني المكون من كريج جوردون (المدير الفني)، أحمد كمال (مدرب عام)، علي عياد (مدرب مساعد)، ومحمد إبراهيم (مدرب حراس المرمى)، من تقديم موسم استثنائي، وبرز خلاله عدد من اللاعبين المتميزين على رأسهم خالد مختار، دانيال تامر، كاراس جورج، ويوسف عثمان، الذين أسهموا بشكل مباشر في تحقيق سلسلة الانتصارات القوية، بدءًا من الفوز 3–0 على سيراميكا كليوباترا، مرورًا بالفوز 3–0 على نادي بيراميدز، والفوز 3–0 على فاركو، وصولًا إلى الانتصار الحاسم 3–1 على النادي الأهلي في المباراة النهائية.

وقال الدكتور أحمد عبدالله، المدير التنفيذي لنادي زد إف سي: “نفخر بتحقيق فريق زد إف سي مواليد 2009 لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، مما يعكس الأداء المتميز والانضباط والالتزام الراسخ داخل النادي، ويؤكد نجاح استراتيجيتنا في بناء برامج تطوير شاملة للاعبين من جميع المراحل العمرية، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة تدريبية متكاملة تُمكّن اللاعبين من تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم. كما نعمل على غرس قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف، بهدف إعداد جيل جديد قادر على المنافسة وتحقيق النجاحات المستمرة، ويُعزز هذا الإنجاز رؤية النادي في ترسيخ مكانته كمركز رائد لتطوير المواهب في كرة القدم المصرية.”

ويمثل هذا التتويج استمرارًا لمسيرة نجاح زد إف سي في تطوير الأداء الفردي والجماعي للاعبين، حيث يسعى النادي دومًا إلى رفع مستوى المهارات وضمان تحقيق الإنجازات المستمرة، كما يؤكد قدرة النادي على بناء منظومة متكاملة للناشئين، وتعزيز قيم التنافس والروح الرياضية في مختلف الأعمار، بما يضمن استمرار تألق الفريق في البطولات المحلية والإقليمية، ويجسد التزام النادي بالاستثمار المستدام في تطوير اللاعبين الشباب وتأهيلهم لتمثيل مصر بكفاءة عالية في المستقبل.

جدير بالذكر أن هذا التتويج يعكس قدرة زد إف سي على الاستمرار في التألق والمنافسة على أعلى المستويات، مع ترسيخ ثقافة الانضباط والاحترافية داخل جميع فرق النادي.