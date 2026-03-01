مفاجأة.. عرض سعودي مغرٍ يُهدّد استمرار إمام عاشور مع الأهلي

تلقى إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا مُغريًا من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي سيف زاهر فى تصريحات تليفزيونية: "وصل عرض مغرٍ جدًا لـ إمام عاشور من الدوري السعودي.. والأهلي يعلق الموقف لحين إشعار آخر"

يُذكر أن إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، أكدت تمسكها باللاعب حتى نهاية عقده حيث يُعد إمام عاشور أحد العناصر الأساسية والمؤثرة في الفريق، ولا يمكن التفريط فيه في الوقت الراهن، خاصة في ظل سعي "القلعة الحمراء" لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، مؤكدة أن تعويضه فنيًّا سيكون أمرًا بالغ الصعوبة حال رحيله للاحتراف الخارجي.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي امام زد اف سى بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21 في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.