بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
وزارة الدولة للإعلام تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تغطية التصعيد العسكري الإقليمي
إيران تعلق جميع رحلات الحج والعمرة إلى السعودية مؤقتا
لاكاي يقود الهجوم.. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام وادي دجلة
محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع الرتش من منطقتي الكويت وناصر بحي العرب
توفيق عكاشة يتصدر التريند بعد تغريدة توقعت أحداث طهران .. تفاصيل
أخبار البلد

الهجوم على إيران توقعه توفيق عكاشة.. ويكشف سر تنبؤه بالأحداث

محمد غالي

أثار الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بعد تداول عدد من تصريحاته التي تضمنت توقعات بشأن تطورات مرتقبة على المستويين العالمي والمحلي، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

توقعات توفيق عكاشة بشأن 23 و28 فبراير

من بين التصريحات التي أثارت الدهشة لتوفيق عكاشة، حديثه عن يوم 23 فبراير، متسائلا عن شكل العالم في ذلك اليوم، وما إذا كان سيشهد رحيل أحد أكبر زعماء العالم. 

كما تطرق في حديث آخر إلى يوم 28 فبراير، متوقعا موعد هجوم على إيران، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يتحدث من باب التنجيم، قائلا إنه رجل سياسة وليس عرافا.

تداول توقعات سابقة بشأن روسيا وأوكرانيا

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعاد فيها نشر توقعات سابقة لعكاشة، إذ تداول نشطاء مقطعا قديما له قبل ٧ سنوات تحدث فيه عن اندلاع حرب كبرى بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وذلك قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وخلال ظهوره عبر قناة الفراعين، أشار عكاشة إلى ما وصفه بالحرب العالمية الثالثة، متحدثا عن صراع أوروبي روسي، مع احتمالات تدخل قوى دولية كبرى، بينها الصين والولايات المتحدة، في حال توسع المواجهات بين روسيا وحلف الناتو.

تصريحات حول تحالفات دولية محتملة

كما تحدث عن سيناريوهات لتحالفات دولية محتملة، مشيرا إلى دور بعض الدول في حال تصاعد الصراع، وطرح تصورا بشأن مدة الحرب المتوقعة، معتبرا أنها قد تمتد من 3 إلى 6 سنوات حال اندلاعها.

توقعات بشأن فنزويلا

وفي سياق متصل، أعيد تداول مقطع آخر للإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، تحدث فيه عن احتمالية تنفيذ عملية عسكرية أمريكية ضد فنزويلا، موضحا أن الاهتمام الغربي بها يرتبط باعتبارات استراتيجية تتعلق بالطاقة وتأمين مصادر بديلة للنفط حال اندلاع صراعات كبرى في المنطقة العربية.

وتبقى هذه التصريحات في إطار التوقعات والتحليلات السياسية التي يطرحها عكاشة، والتي تثير بين الحين والآخر حالة من الجدل والتفاعل بين المتابعين، دون صدور تأكيدات رسمية بشأن ما ورد فيها.

دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
ما هو نظام الكيتو دايت؟
سيارات بي إم دبليو
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
