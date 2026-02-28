الهجوم على إيران توقعه توفيق عكاشة.. ويكشف سر تنبؤه بالأحداث

أثار الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بعد تداول عدد من تصريحاته التي تضمنت توقعات بشأن تطورات مرتقبة على المستويين العالمي والمحلي، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

توفيق عكاشة - الهجوم على إيران

توقعات توفيق عكاشة بشأن 23 و28 فبراير

من بين التصريحات التي أثارت الدهشة لتوفيق عكاشة، حديثه عن يوم 23 فبراير، متسائلا عن شكل العالم في ذلك اليوم، وما إذا كان سيشهد رحيل أحد أكبر زعماء العالم.

كما تطرق في حديث آخر إلى يوم 28 فبراير، متوقعا موعد هجوم على إيران، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يتحدث من باب التنجيم، قائلا إنه رجل سياسة وليس عرافا.

تداول توقعات سابقة بشأن روسيا وأوكرانيا

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعاد فيها نشر توقعات سابقة لعكاشة، إذ تداول نشطاء مقطعا قديما له قبل ٧ سنوات تحدث فيه عن اندلاع حرب كبرى بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وذلك قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وخلال ظهوره عبر قناة الفراعين، أشار عكاشة إلى ما وصفه بالحرب العالمية الثالثة، متحدثا عن صراع أوروبي روسي، مع احتمالات تدخل قوى دولية كبرى، بينها الصين والولايات المتحدة، في حال توسع المواجهات بين روسيا وحلف الناتو.

تصريحات حول تحالفات دولية محتملة

كما تحدث عن سيناريوهات لتحالفات دولية محتملة، مشيرا إلى دور بعض الدول في حال تصاعد الصراع، وطرح تصورا بشأن مدة الحرب المتوقعة، معتبرا أنها قد تمتد من 3 إلى 6 سنوات حال اندلاعها.

توفيق عكاشة - الهجوم على إيران

توقعات بشأن فنزويلا

وفي سياق متصل، أعيد تداول مقطع آخر للإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، تحدث فيه عن احتمالية تنفيذ عملية عسكرية أمريكية ضد فنزويلا، موضحا أن الاهتمام الغربي بها يرتبط باعتبارات استراتيجية تتعلق بالطاقة وتأمين مصادر بديلة للنفط حال اندلاع صراعات كبرى في المنطقة العربية.

وتبقى هذه التصريحات في إطار التوقعات والتحليلات السياسية التي يطرحها عكاشة، والتي تثير بين الحين والآخر حالة من الجدل والتفاعل بين المتابعين، دون صدور تأكيدات رسمية بشأن ما ورد فيها.