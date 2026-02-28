الموساد الإسرائيلي يغازل الإيرانيين: سنعيدكم إلى أيام المجد

وجه جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) اليوم السبت، رسالة موجهة بشكل مباشر إلى المواطنيين الإيرانيين.

وجاء في الرسالة، التي نشرت باللغة الفارسية على قناة رسمية تابعة للموساد على “تيليجرام”، نداء مفتوحًا إلى المواطنين الإيرانيين تحت عنوان «سنعيدكم إلى أيام المجد»، حيث دعا الجهاز الإيرانيين إلى التواصل معه وتقديم المعلومات والصور ومقاطع الفيديو.

وقالت الرسالة: “إخواننا وأخواتنا الإيرانيون، لستم وحدكم! لقد أنشأنا لكم قناة تيليجرام خاصة وآمنة للغاية معًا سنعيد لإيران أمجادها شاركونا صورًا ومقاطع فيديو لنضالكم العادل ضد النظام. والأهم من ذلك كله، اعتنوا بأنفسكم!”

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري واسع بدأته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية لطهران وصولًا إلى إسقاط نظام الحكم.

وأطلقت وزارة الدفاع الأمريكية على العملية اسم «الغضب العارم»، تعد الأولى من نوعها منذ غزو العراق عام 2003 من حيث السعي المعلن لتغيير نظام سياسي في المنطقة، وقد سبقتها استعدادات عسكرية شملت حشدا بحريا وجويا كبيرا.

من جانبها، باشرت إسرائيل الهجوم تحت مسمى «زئير الأسد»، مستهدفة مواقع في قلب العاصمة طهران، بينها محيط مقر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إضافة إلى المجمع الرئاسي وعدد من المباني الحكومية.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودول عربية تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

وأعلنت إسرائيل، إلى جانب دول في المنطقة مثل قطر والإمارات والأردن، اعتراض عدد من هذه الصواريخ ودفعت التطورات الأمنية العديد من شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها تحسبًا لتدهور الأوضاع.