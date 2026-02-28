تقلبات مستمرة.. ترامب: إيران كانت تقترب من التوصل إلى اتفاق ثم تراجعت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن إيران كانت تقترب من التوصل إلى اتفاق ثم تراجعت، مؤكدا أنه لا توجد لدى طهران رغبة حقيقية لإبرام اتفاق.

وأضاف ترامب أن المفاوضات مع إيران شهدت تقلبات مستمرة، وأن النهج الإيراني يعكس عدم جدية في الالتزام بالتفاهمات، مما يضاعف المخاطر الإقليمية ويؤثر على جهود الولايات المتحدة وحلفائها لضمان استقرار الشرق الأوسط.



وأكد ترامب أن الضغط المستمر على النظام الإيراني هو السبيل الوحيد لمنعه من تطوير قدرات نووية وصاروخية تهدد إسرائيل والدول المجاورة.