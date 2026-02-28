روسيا تسخر من ترامب: صانع السلام يشن حربا ضد إيران

انتقد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ"صانع السلام"، بسبب هجومه على إيران.

وتساءل ميدفيديف، يوم السبت، عن قدرة واشنطن على الصمود في وجه الحرب، نظرًا لحداثة تاريخ الولايات المتحدة مقارنةً بتاريخ الحضارة الفارسية العريقة.

وقال ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق: "لقد ظهر صانع السلام مجددًا. جميع المفاوضات مع إيران ما هي إلا غطاء. لم يشك أحد في ذلك. لم يرغب أحد حقًا في التفاوض على أي شيء".

وأضاف: "السؤال هو: من لديه صبر أكبر لانتظار النهاية المخزية لعدوه؟ الولايات المتحدة عمرها 249 عامًا فقط، بينما تأسست الإمبراطورية الفارسية قبل أكثر من 2500 عام".