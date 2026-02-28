قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

روسيا تسخر من ترامب: صانع السلام يشن حربا ضد إيران

ميدفيديف
ناصر السيد

انتقد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ"صانع السلام"، بسبب هجومه على إيران. 

وتساءل ميدفيديف، يوم السبت، عن قدرة واشنطن على الصمود في وجه الحرب، نظرًا لحداثة تاريخ الولايات المتحدة مقارنةً بتاريخ الحضارة الفارسية العريقة.

وقال ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق: "لقد ظهر صانع السلام مجددًا. جميع المفاوضات مع إيران ما هي إلا غطاء. لم يشك أحد في ذلك. لم يرغب أحد حقًا في التفاوض على أي شيء".

وأضاف: "السؤال هو: من لديه صبر أكبر لانتظار النهاية المخزية لعدوه؟ الولايات المتحدة عمرها 249 عامًا فقط، بينما تأسست الإمبراطورية الفارسية قبل أكثر من 2500 عام".

روسيا تسخر من ترامب صانع السلام إيران دميتري ميدفيديف الرئيس الأمريكي الحضارة الفارسية العريقة المفاوضات مع إيران

