السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 196 يوما
ترامب : شاغلي الرئيسي تحقيق الحرية للشعب الإيراني
الأزهر : نصر العاشر من رمضان سيظل شاهدًا على بطولات الجيش المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نورت بلدك الثاني.. مدين يوجّه رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ

مدين - تركي آل الشيخ
مدين - تركي آل الشيخ
سعيد فراج

وجّه الملحن والمطرب مدين رسالة شكر وتقدير إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بعد دعوة تلقّاها منه لحضور لقاء جمع عددًا كبيرًا من صُنّاع الموسيقى والفن في أجواء ودّية تعكس دعم الحركة الفنية العربية.

ونشر مدين صورة جماعية من اللقاء، وعلّق عليها قائلاً:

“شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الغالية، ونوّرت بلدك الثاني دايمًا مجمّعنا على خير”، في رسالة عبّر من خلالها عن اعتزازه بالعلاقة الطيبة التي تجمعه بالمملكة وقياداتها الداعمة للفن.

شهد اللقاء حضور نخبة من الموسيقيين و كبار صنّاع الأغنية،  مما أسهم في تعزيز التعاون الفني العربي وفتح آفاق جديدة للإبداع.

ويؤكد ظهور مدين في هذا الحدث على حضوره اللافت داخل الساحة الموسيقية العربية، وحرصه على توطيد علاقاته الفنية عربيًا، بما يعكس نشاطه  وتواجده القوي على الساحة الفنية العربية.

أحدث أعمال مدين

وكانت أطلقت الفنانة هيفاء وهبي أحدث أغنياتها بعنوان «أزمة نفسية»، على «يوتيوب»، وذلك في تعاون فني جديد يجمعها بالملحن مدين.

وأعلن “مدين” عن طرح الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البوستر الدعائي للعمل، وعلّق عليه: «اسمعوا الأغنية الجديدة، أزمة نفسية، مع حبيبة قلبي الجميلة هيفاء وهبي، يا رب تعجبكم»، لتلقى الأغنية تفاعلًا من الجمهور منذ الساعات الأولى لإطلاقها.

وسبق وأعلن الملحن مدين، عن طرح أحدث أغانيه مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعنوان "مع أصحابنا"، والتي تأتي مسك ختام لعام 2025 وبداية موسيقية مميزة للعام الجديد. 

وحرص مدين على مشاركة الجمهور فرحته بهذه الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأغنية تحمل طابعًا مميزًا يعكس تجربة فنية جديدة بينه وبين نانسي عجرم.

وعلق مدين، في منشوره الرسمي قائلاً: “أجمل حاجة نختم بيها السنة ونبدأ بيها السنة الجديدة”.

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، بينما تولّى هاني محروس مهمة المكس والماستر، وجاءت الرؤية الفنية والإخراج الموسيقي لـ محمد خالد، ومن إنتاج شركة إنتو ميديا.

مدين المستشار تركي آل الشيخ السعودية الملحن مدين أعمال مدين

