مباراة لا تقبل القسمة علي إثنين ليفربول ضد وست هام يونايتد.. التشكيل المتوقع والقناة الناقلة

تتجة أنظار عشاق نادي ليفربول لمتابعة مباراته اليوم مع وست هام يونايتد علي ملعب أنفيلد في الخامسة عصرا ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيرة وست هام يونايتد اليوم وسط سعي لمواصلة سلسلة إنتصاراته بعدما حقق الفوز في مباراة برايتون برصيد 3 أهداف دون رد ومباراة نوتينجهام فورست بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 45 نقطة بينما يتواجد وست هام في المركز ال18 برصيد 25نقطة من جدول ترتيب الدري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد

تذاع المباراة علي قناة beIN Sports 1 HD الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني آرني سلوت التشكيل علي النحو التالي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز , فيرجيل فان دايك , إبراهيما كوناتي , دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر , ريان جرافينبيرخ , فلوريان فيرتز.

وفي الهجوم: كودي جاكبو , هوجو إيكيتيكي , محمد صلاح.