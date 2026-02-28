قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
نائب: توسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط يهدد شرايين التجارة والممرات الدولية
أول رفض أوروبي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران
فارق ضخم ... بيراميدز يتفوق علي الزمالك في القيمة التسويقية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 28-2-2026
فى حادث مأساوي.. وفاة فنان تركي شهير بعد سقوط شجره عليه
حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة لا تقبل القسمة علي إثنين ليفربول ضد وست هام يونايتد.. التشكيل المتوقع والقناة الناقلة

القسم الرياضي

تتجة أنظار عشاق نادي ليفربول لمتابعة مباراته اليوم مع وست هام يونايتد علي ملعب أنفيلد في الخامسة عصرا ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيرة وست هام يونايتد اليوم وسط سعي لمواصلة سلسلة إنتصاراته بعدما حقق الفوز في مباراة برايتون برصيد 3 أهداف دون رد ومباراة نوتينجهام فورست بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 45 نقطة بينما يتواجد وست هام في المركز ال18 برصيد 25نقطة من جدول ترتيب الدري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد 

تذاع المباراة علي قناة beIN Sports 1 HD الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد 

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني آرني سلوت التشكيل علي النحو التالي

في حراسة  المرمى: أليسون بيكر.

 خط الدفاع: ميلوس كيركيز , فيرجيل فان دايك , إبراهيما كوناتي  , دومينيك سوبوسلاي. 

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر , ريان جرافينبيرخ , فلوريان فيرتز. 

وفي الهجوم: كودي جاكبو , هوجو إيكيتيكي , محمد صلاح.

