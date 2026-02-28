فان دايك يكشف استراتيجية ليفربول لمواصلة تحقيق الانتصارات في البريميرليج

أكد فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي للفريق قبل مواجهة وست هام يونايتد اليوم "السبت" على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الأهم الآن هو التركيز على مباراة السبت والاستمرار في حصد النقاط، كل مباراة أصبحت حاسمة سواء في البريميرليج أو البطولات الأخرى. نحن ندرك قدرتنا على التطور ونعمل بجد لتحقيق ذلك".

وأضاف: "الفوز الأخير على نوتنجهام فورست كان صعبًا، خاصة في ملعب صعب، لكننا استخرجنا الإيجابيات واستمرينا في الضغط حتى اللحظات الأخيرة لنحقق النقاط الثلاث.. شعور الانتصار لا يعتاد أبدًا، وهو جوهر كرة القدم".

وختم القائد الهولندي: "علينا الاستمرار في التركيز والعمل الجاد، واحترام كل منافس في الدوري. إذا واصلنا العقلية الصحيحة والدعم الجماهيري، يمكننا الحفاظ على قوة الدفع وتحقيق النتائج المرجوة".