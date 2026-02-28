برلماني: التصعيد العسكري يجر المنطقة إلى صراع مفتوح يهدد السلم والأمن

أصدر النائب علاء عبدالنبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بياناً صحفياً شدد فيه على ضرورة التماسك المجتمعي في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً أن الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لحماية الأمن القومي المصري وسط الأمواج المتلاطمة التي تشهدها المنطقة.

وأعرب "عبدالنبي" عن إدانته للعدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية، محذراً من أن هذا التصعيد يجر المنطقة إلى صراع مفتوح يهدد السلم والأمن الإقليمي، ويؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في ممراتها الحيوية، مما سينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي المرتبط بسلاسل الإمداد والطاقة.

وفي سياق متصل، طالب وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ الحكومة المصرية بضرورة اليقظة لمواجهة أي أزمات داخلية قد تنجم عن تداعيات هذه الحرب، مع التركيز على المحاور التالية:

تأمين الغذاء: اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمحاصيل الضرورية ، ودعم الإنتاج المحلي: سرعة التحرك لدعم قطاعي الزراعة والري لرفع كفاءة الإنتاج الذاتي وتقليل التأثر بالتقلبات العالمية ، وحماية الأسواق و تفعيل آليات الرقابة الصارمة لمنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع نتيجة القلق من الأوضاع الدولية.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن قوة مصر تكمن في وعي شعبها وثبات مواقفها الدبلوماسية التي تسعى دائماً لنزع فتيل الأزمات، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.